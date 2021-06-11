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Формула 1 / Гран При Азербайджана Статистика

Победа в Баку сделала Переса автором уникального рекорда

Мексиканец смог сделать то, что не удалось до него даже лучшим из лучших

Победа в Баку сделала Переса автором уникального рекорда

Серхио Пересу потребовалось всего шесть гонок в составе Red Bull, чтобы покорить вершину призового подиума. Для самого мексиканца успех в Баку стал вторым в карьере – в конце прошлого сезона он уже одержал победу в Бахрейне, выступая за Racing Point.

Несмотря на то, что гонщик выиграл в Ф1 всего дважды, это сделало его автором уникального достижения. Перес стал первым, кому за время турбоэры удалось одержать победы в составе двух разных команд. 

Несмотря на то, что с 2014 года сильнейшими в Гран При становились уже десять разных пилотов, все они до настоящего момента добивались успеха только с одной командой. Причем из этой десятки лишь Пьер Гасли победил всего однажды – у всех остальных по несколько выигранных гонок.

Стирлинг Мосс выигрывал с Mercedes, Maserati (на фото), Vanwall, Cooper и Lotus

Стирлинг Мосс выигрывал с Mercedes, Maserati (на фото), Vanwall, Cooper и Lotus

Фото: Motorsport Images

Если же брать статистику за всю историю Ф1, то рекордсменом тут является Стирлинг Мосс: знаменитый пилот 50-х и начала 60-х годов добивался побед на машинах пяти разных марок. Еще трое пилотов – Хуан-Мануэль Фанхио, Джеки Стюарт и Ален Прост – выигрывали с четырьмя конструкторами. 

Из нынешнего пелотона сразу у троих гонщиков есть победы в трех командах: это Фернандо Алонсо (Renault, McLaren, Ferrari), Кими Райкконен (McLaren, Ferrari, Lotus) и Себастьян Феттель (Toro Rosso, Red Bull, Ferrari). 

Последним, кто до Переса смог выиграть во второй по счету команде, стал Льюис Хэмилтон – в 2013-м британец перешел из McLaren в Mercedes и первенствовал в Венгрии. Но это было еще до начала турбоэры.

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