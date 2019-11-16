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Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

«Победа не главное». Хэмилтон наметил новую цель на две оставшиеся гонки

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«Победа не главное». Хэмилтон наметил новую цель на две оставшиеся гонки
Автор:
, Редактор
16 нояб. 2019 г., 10:35

По словам шестикратного чемпиона мира, он рассматривает два финальных этапа нынешнего сезона как подготовку к сезону-2020.

Команда Mercedes гарантировала себе очередную победу в Кубке конструкторов еще на этапе в Японии, а на Гран При США Льюис Хэмилтон досрочно завоевал шестой чемпионский титул. По ходу уик-энда Бразилии Хэмилтона спросили, насколько он мотивирован в двух оставшихся этапах календаря, которые для него уже ничего не решают.

«Я все еще хочу выиграть эти гонки, – заявил британец. – Но теперь мое отношение немного изменилось, и это уже не главное. Можно действовать смелее, использовать нестандартные стратегии, иначе проводить весь уик-энд. У нас два Гран При для того, чтобы попробовать что-то новое с прицелом на следующий год.

Собственно, в 2020-м количество предсезонных тестовых дней сократится с восьми до шести. Так что сейчас наша основная цель заключается в том, чтобы пробовать что-то новое и постараться добиться некоторого преимущества на старте следующего сезона».

Единственным значимым изменением технических правил в 2020 году станет переход на новую спецификацию шин – который еще может не состояться. В остальном машины нового сезона будут строиться по тем же правилам, что и нынешние.

Дополнительная информация: Скотт Митчелл

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Сергей Иванов

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