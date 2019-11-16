«Победа не главное». Хэмилтон наметил новую цель на две оставшиеся гонки

Команда Mercedes гарантировала себе очередную победу в Кубке конструкторов еще на этапе в Японии, а на Гран При США Льюис Хэмилтон досрочно завоевал шестой чемпионский титул. По ходу уик-энда Бразилии Хэмилтона спросили, насколько он мотивирован в двух оставшихся этапах календаря, которые для него уже ничего не решают.

«Я все еще хочу выиграть эти гонки, – заявил британец. – Но теперь мое отношение немного изменилось, и это уже не главное. Можно действовать смелее, использовать нестандартные стратегии, иначе проводить весь уик-энд. У нас два Гран При для того, чтобы попробовать что-то новое с прицелом на следующий год.

Собственно, в 2020-м количество предсезонных тестовых дней сократится с восьми до шести. Так что сейчас наша основная цель заключается в том, чтобы пробовать что-то новое и постараться добиться некоторого преимущества на старте следующего сезона».

Единственным значимым изменением технических правил в 2020 году станет переход на новую спецификацию шин – который еще может не состояться. В остальном машины нового сезона будут строиться по тем же правилам, что и нынешние.

Дополнительная информация: Скотт Митчелл