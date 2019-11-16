«Победа не главное». Хэмилтон наметил новую цель на две оставшиеся гонки
По словам шестикратного чемпиона мира, он рассматривает два финальных этапа нынешнего сезона как подготовку к сезону-2020.
Команда Mercedes гарантировала себе очередную победу в Кубке конструкторов еще на этапе в Японии, а на Гран При США Льюис Хэмилтон досрочно завоевал шестой чемпионский титул. По ходу уик-энда Бразилии Хэмилтона спросили, насколько он мотивирован в двух оставшихся этапах календаря, которые для него уже ничего не решают.
«Я все еще хочу выиграть эти гонки, – заявил британец. – Но теперь мое отношение немного изменилось, и это уже не главное. Можно действовать смелее, использовать нестандартные стратегии, иначе проводить весь уик-энд. У нас два Гран При для того, чтобы попробовать что-то новое с прицелом на следующий год.
Собственно, в 2020-м количество предсезонных тестовых дней сократится с восьми до шести. Так что сейчас наша основная цель заключается в том, чтобы пробовать что-то новое и постараться добиться некоторого преимущества на старте следующего сезона».
Единственным значимым изменением технических правил в 2020 году станет переход на новую спецификацию шин – который еще может не состояться. В остальном машины нового сезона будут строиться по тем же правилам, что и нынешние.
Дополнительная информация: Скотт Митчелл
Читайте также:
Предыдущая новость
Феттель предсказал Ferrari лидерство в квалификации, но не в гонке
Следующая новость
Вильнев: Хюлькенберг выступал в Ф1 дольше, чем должен был
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
«Победа не главное». Хэмилтон наметил новую цель на две оставшиеся гонки
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта