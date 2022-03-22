Победа над «козлением» стоила Aston Martin 0,75 секунды

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На тестах новых машин Ф1 все команды столкнулись с неприятным сюрпризом: стоило пилоту разогнаться до высокой скорости, как автомобиль начинал раскачиваться вверх-вниз – этот эффект назвали «козлением».

Как оказалось, он стал следствием излишней веры инженеров в средства моделирования – и принес немало головной боли тем, кто работает с машинами.

В McLaren нашли выход в использовании особой накладки у края днища (этот же прием реализовала у себя Ferrari), Alfa Romeo усилила все днище целиком. А вот для Mercedes и тех, кто использует их моторы, все оказалось заметно сложнее.

Технический директор Aston Martin Энди Грин признался, что для снижения негативного эффекта в Бахрейне им пришлось принести в жертву скорость.

«Я бы сказал, нам еще очень далеко до того решения, которое мы хотим видеть, – рассказал Грин корреспондентам. – Нам пришлось идти на компромиссы в настройках, чтобы иметь возможность нормально ездить.

Да, мы попробовали кое-что на тестах, кое-что по ходу тренировок – и прогресс есть. Но сейчас мы по-прежнему теряем полсекунды с лишним на круге. Я бы сказал – три четверти секунды. Примерно в этом районе».

Aston Martin стала в Сахире единственной командой, оба пилота которой выбыли из борьбы в квалификации уже после первого сегмента. Лэнс Стролл уступил лучшему результату 1,561 секунды, Нико Хюлькенберг – 1,306. Если добавить, что прошедший дальше с 15-м временем Алекс Элбон отстал на 1,255 секунды, становится понятно, сколь дорогую жертву пришлось принести команде из Сильверстоуна.

На вопрос о том, имеет ли проблема «козления» аэродинамическую или механическую природу, Грин ответил: «И ту, и другую, так как они связаны. В целом это аэродинамическая история. Мы понимаем ее первопричину. Но в этот процесс вовлечено слишком много различных элементов, потому на решение требуется время.

Мы можем делать небольшие исправления, продвигаясь по этому пути. Но общий объем работы весьма велик.

Полагаю, пройдет как минимум несколько гонок, прежде чем мы придем к тому, что даст нам желаемую скорость. Мы получим ее за счет стабильности машины. Тут надо отыскать верный баланс – сейчас мы потеряли темп, чтобы уйти от "козления". И это не очень здорово. Необходимо избежать колебаний, но сохранить скорость.

Мы посвятим следующий уик-энд поиску решений».

Технический анализ: обновления AMR22 в Бахрейне

Мэтт Соммерфилд

Сравнение вариантов Aston Martin AMR22 (тесты / гонка)

К первому Гран При команда подготовила определенные улучшения своей машины AMR22. Во-первых, изменилась форма воздухозаборника в понтоне (новый вариант показан стрелкой).

У старого варианта верхний и нижний углы были одинаковыми, после изменений больше воздуха уходит вдоль понтона с внешней стороны к области диффузора.

Кроме того, на защитной дуге Halo с обеих сторон появились открылки, которые также корректируют картину распределения потоков, перенаправляя их вниз к верхней поверхности понтона.

Детали Aston Marting Racing AMR22 Фото: Джорджо Пиола