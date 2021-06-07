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Победа над Хэмилтоном и покушение на Шумахера. Мазепин в Баку

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Российский гонщик добился в Азербайджане совершенно неожиданных результатов. Правда, не всегда сам

Победа над Хэмилтоном и покушение на Шумахера. Мазепин в Баку

Чего ждали: выученных уроков

В Монако Никита удивил в первую очередь безошибочным вождением. Впервые за сезон сайт, считающий его развороты и вылеты с трассы остался с нулем по итогам уик-энда.

Хотя для многих болельщиков такая точная езда дебютанта на сложной трассе стала сюрпризом, босс Haas Гюнтер Штайнер заверил, что только этого и ждал: «Я и не ожидал, что он въедет в стену в Монако. 

Думаю, выступление в Монако придаст ему уверенности здесь [в Баку], ведь это тоже городская трасса. В некоторых местах очень узкая. Надеюсь, он применит здесь выученные уроки, и выступит еще лучше. В этом и состоит процесс обучения. Надеюсь, все получится. Не уверен, но такова цель».

В условиях выступления за Haas не вылететь с трассы – уже половина дела. А вторая половина Никите пока не дается.

Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing, Никита Мазепин, Haas F1

Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing, Никита Мазепин, Haas F1

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Как все начиналось: с явным прогрессом

Видимо, груз ответственности после безупречного уик-энда в Монте-Карло так давил на Мазепина, что в Баку он вылетел на первой же тренировке. Но в остальном пятница для Никиты прошла неплохо.

На первой тренировке россиянин всего 0,046 секунды уступил Мику Шумахеру. А после обеда и вовсе привез напарнику полсекунды, заодно превзойдя Николя Латифи. 

В дополнение ко всему, Мазепин показал, что в Азербайджане чувствует себя лучше, чем в Монако: Никита выполнил переключение режимов, которое не смог сделать на вертлявой трассе в Монте-Карло.

К сожалению, утром в субботу Мазепин не смог прибавить так, как его напарник, и вновь оказался в полусекунде позади Шумахера. Но в квалификации Никита собрался и сначала даже опережал Мика. Россиянин имел все шансы впервые показать не худшее время в первом сегменте: по его собственным словам, на последнем круге он шел с улучшением в шесть десятых секунды. 

Никита Мазепин, Haas VF-21

Никита Мазепин, Haas VF-21

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Но в самом конец круга Мазепин заблокировал колеса на торможении и потерял драгоценное время. В итоге отставание россиянина от Шумахера составило восемь сотых. 

Утешаться можно во-первых тем, что это самый маленький разрыв между Миком и Никитой с начала сезона. А во-вторых тем, что в отличие от пяти других гонщиков, Мазепин свою машину в квалификации не разбил. И стартовал 18-м благодаря авариям Стролла и Джовинацци. 

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На старте Никита сразу пропустил вперед Джовинацци и Стролла, но зацепился за Шумахера. Пилоты какое-то время поборолись, но сильнее оказался немец. Тем не менее, на последнюю строчку Мазепин не опустился, так как Джордж Расселл свой пит-стоп провел уже на первом круге. 

В итоге в этой гонке Никита ни разу не опускался до 20-й строчки – к тому времени, когда россиянин сменил шины и оказался последним, с трассы уже сошел Эстебан Окон и пилотов осталось всего 19. 

Дальше гонка шла по привычной траектории: Никита все дальше отставал от Мика, Haas проводила пилотам лишние пит-стопы, которые ни на что не влияли, россиянин стал круговым, потом перестал им быть из-за сейфти-кара, потом его опять прошли на круг... А вот затем случился большой сюрприз.

Никита Мазепин, Haas VF-21

Никита Мазепин, Haas VF-21

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

К аварии Макса Ферстаппена за пять кругов до финиша Мазепин подошел единственным круговым в гонке. Да еще на минуту отстающим от ближайшего соперника. После Монако это уже можно было счесть шагом назад. Но Макс влетел в стену, а гонку остановили. 

Красный флаг вернул Мазепина в один круг со всеми. А Николя Латифи, вовремя не заехав на пит-лейн, получил суровый штраф – 10 секунд стоп-энд-гоу. Отбыть его надо было после рестарта, от которого до финиша гонки оставалось всего два круга. То есть отыграться и догнать хотя бы Мазепина у пилота Williams шансов не было. Латифи, правда, решил вообще на пит-лейн не ехать, что принесло ему 30 секунд штрафа и гарантированное последнее место.

Мазепин уже точно не стал бы последним, но на этом не успокоился. Сразу после рестарта Никита опередил Шумахера, а затем проехал мимо вылетевшего с трассы Льюиса Хэмилтона. Это подняло россиянина сразу на 13-е место – на четыре позиции выше, чем он когда-либо финишировал. 

Правда, прямо перед финишем Шумахер позицию у Мазепина все-таки отобрал. Да еще возмутился небольшим смещением Никиты в сторону, которое Мику никак не помешало.

Мик Шумахер сражается с Никитой Мазепиным, Haas VF-21

Мик Шумахер сражается с Никитой Мазепиным, Haas VF-21

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Но Мазепин все равно побил собственный лучший результат на три места, став 14-м. А вдобавок на 3 секунды опередил на финише семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Уж такого от Мазепина точно никто не ждал! Ну и в дополнение ко всему, 14-е место в гонке позволило Никите опередить Латифи в чемпионате. Так что и тут россиянин больше не последний.

Так и вышло, что вроде бы плохая гонка превратилась для Мазепина в пока лучшую. Может, не по пилотажу, но по результату точно. 

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В отличие от Монако и Баку, во французском Ле-Кастелле разбиться не такая уж тривиальная задача – до стен там так просто не доедешь. Зато вылететь с трассы попроще – скорости-то повыше. 

Интересных мест для борьбы на трассе мало, зато для объезда – вдоволь. Так что стоит ждать, что к финишу пилоты Haas будут проигрывать лидерам круга по два, если не по три. 

Никита Мазепин, Haas VF-21

Никита Мазепин, Haas VF-21

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Что до собственно борьбы Мазепина с Шумахером, то на последних этапах Никита добился некоторого прогресса. Но понятно, что достигнут он был в медленных поворотах – в Монако и Баку других-то нет. 

Французская трасса другого типа. И она покажет, не оказался ли видимый прогресс Мазепина лишь индивидуальной склонностью пилота к определенным трассам. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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