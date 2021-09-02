Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Райкконен объявил о завершении карьеры в Формуле 1 Следующая / Илотт дебютирует в IndyCar
Формула 1 / Гран При Нидерландов Самое интересное

Победа Mercedes и душ для Расселла. Пять прогнозов на Зандворт

Автор:
, редактор

Делимся нестандартными прогнозами на возвращение Формулы 1 в Нидерланды

Победа Mercedes и душ для Расселла. Пять прогнозов на Зандворт

Mercedes выиграет

В прежние годы голландская трасса должна была бы идеально подойти Mercedes. Эксперты сравнивают автодром в Зандворте с «Хунгарорингом» и у них есть на то причины. Узкая трасса с плавными поворотами дает мало возможностей для обгонов, если не считать непредсказуемого бэнкинга. А длинная стартовая прямая играет на болиды с самым мощным мотором. 

Возможно, в Red Bull рискнут поставить крыло поменьше и пожертвовать прижимной силой в угоду максимальной скорости ради всего пары обгонных мест на трассе. Но даже так Mercedes выглядит фаворитом. Ведь даже без буйства Валттери Боттаса на старте в Венгрии лидером гонки оставался бы Льюис Хэмилтон.

Да, Зандвор побыстрее Будапешта, но это позволяет сравнить его с Муджелло. А там у Mercedes в прошлом году тоже все было прекрасно. Так что перед Максом Ферстаппеном на домашнем Гран При будет стоять весьма непростая задача.

Читайте также:

Валттери Боттас, Mercedes W12

Валттери Боттас, Mercedes W12

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Алонсо в топ-7

В том же Муджелло Renault была весьма недурна год назад, а Alpine хорошо бы смотрелась в Венгрии, даже если бы удача не принесла Эстебану Окону победу. После невзрачной работы в Бельгии французская команда должна отыграться на более подходящей трассе. 

Что касается самого Алонсо, то подобные трассы просто созданы для Нандо. Мастерство астурийца должно принести неплохой результат в квалификации и прорыв на старте. А дальше Зандворт будет играть на руку его умению оборонять позицию. Так что после бесплодного этапа в Спа Алонсо должен вернуться на стезю набора очков. И не самых маленьких.

Читайте также:

Фернандо Алонсо, Alpine A521

Фернандо Алонсо, Alpine A521

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Ferrari наберет больше очков, чем McLaren

В Спа у Скудерии буквально все пошло не так, но в Зандворте ситуация должна переломиться в корне. Судя по словам Сайнса и Леклера после бельгийской квалификации, там Ferrari не попала в настройки в сложных погодных условиях. Но в Нидерландах ничего подобного не ожидается. 

Добавим сюда традицию квалификационных подвигов Шарля и умение Карлоса отыгрывать позиции за счет альтернативной тактики и поймем, что на необгонной трассе у Скудерии в руках есть все необходимые оружия, чтобы побить главных соперников. 

Читайте также:

Карлос Сайнс, Ferrari SF21

Карлос Сайнс, Ferrari SF21

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Феттель в топ-8

Себ в этом году выступает мастером сложных условий и необычных трасс. И я не вижу причин, чтобы в Зандворте он отошел от своей роли. Здесь вполне может сработать традиционная для Феттеля экономия резины, которая позволит пересидеть соперников и выпрыгнуть вперед – а там попробуй его обгони!

Вычислить сильные стороны у нынешней Aston Martin сложновато, но текущие результаты подсказывают, что на трассах с проблемными для обгонов поворотами (Монако, Баку, Венгрия) эта машина смотрится лучше, чем в остальных. Это дает логичную наводку – из-за изменения днища зеленая машина потеряла в прижимной силе и проигрывает соперникам на виражах. Но там, где оказавшись впереди легче отбить атаку, ее слабости становятся не столь заметны.

Читайте также:

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR21

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR21

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Расселла ждет холодный душ

После сумасшедшего успеха Спа Джорджу наверняка придется вспомнить, что он выступает за команду-аутсайдер. В Зандворте Расселлу вряд ли удастся блеснуть хотя бы на уровне Имолы, что уж говорить о Бельгии. 

Сильная сторона Williams сейчас заключается разве что в скорости на прямых. А сильная сторона Расселла – в успешном риске в сложной ситуации. Возможно, если Зандворт превратится в очередной карнавал ошибок и нелепостей, у Джорджа что-то и получится. Но при прочих равных даже выход в Q2 будет неплохим результатом.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Райкконен объявил о завершении карьеры в Формуле 1

Предыдущая новость

Райкконен объявил о завершении карьеры в Формуле 1

Следующая новость

Илотт дебютирует в IndyCar

Илотт дебютирует в IndyCar
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Победа Mercedes и душ для Расселла. Пять прогнозов на Зандворт

2 ч
2
Формула 1

«Все гонщики набиты каким-то фуфлом». Эдди Джордан отжег в эфире

16 ч
3
Формула 1

Райкконен объявил о завершении карьеры в Формуле 1

12 ч
4
Формула 1

Источник: Williams больше не рассматривает Квята на 2022 год

1 дн
5
Формула 1

СМИ: Слова Хэмилтона в Спа привели боссов Ф1 в ярость

18 ч
Самое важное:
Илотт дебютирует в IndyCar
Формула 1

Илотт дебютирует в IndyCar

20мин
Победа Mercedes и душ для Расселла. Пять прогнозов на Зандворт
Формула 1

Победа Mercedes и душ для Расселла. Пять прогнозов на Зандворт

2 ч
Райкконен объявил о завершении карьеры в Формуле 1
Формула 1

Райкконен объявил о завершении карьеры в Формуле 1

12 ч
Пилоты Ф1 не смогут включить DRS на бэнкинге Зандфорта
Формула 1

Пилоты Ф1 не смогут включить DRS на бэнкинге Зандфорта

16 ч
«Все гонщики набиты каким-то фуфлом». Эдди Джордан отжег в эфире
Формула 1

«Все гонщики набиты каким-то фуфлом». Эдди Джордан отжег в эфире

16 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Ferrari не успеет подготовить новый мотор к Монце Гран При Нидерландов
Формула 1

Ferrari не успеет подготовить новый мотор к Монце

Ди Реста: McLaren не станет разрабатывать болид под Риккардо Гран При Нидерландов
Формула 1

Ди Реста: McLaren не станет разрабатывать болид под Риккардо

Williams: Расселл вернется к нам за титулом Гран При Нидерландов
Формула 1

Williams: Расселл вернется к нам за титулом

Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Алонсо высказал желание выступать в Формуле 1 и в 2023 году
Формула 1

Алонсо высказал желание выступать в Формуле 1 и в 2023 году

Алонсо в шоке от решения судей в Бельгии Гран При Бельгии
Формула 1

Алонсо в шоке от решения судей в Бельгии

Огненный Расселл, невозможный Боттас. Герои и неудачники Бельгии Гран При Бельгии
Формула 1

Огненный Расселл, невозможный Боттас. Герои и неудачники Бельгии

Ferrari Больше от
Ferrari
Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях Гран При Бельгии
Формула 1

Гран При Бельгии: дуэли в квалификациях

Леклеру не хватило темпа, а Сайнсу – чувства машины Гран При Бельгии
Формула 1

Леклеру не хватило темпа, а Сайнсу – чувства машины

Бинотто допустил переход Шумахера в Ferrari
Формула 1

Бинотто допустил переход Шумахера в Ferrari

Самое читаемое Сегодня

Победа Mercedes и душ для Расселла. Пять прогнозов на Зандворт
Формула 1 Формула 1

Победа Mercedes и душ для Расселла. Пять прогнозов на Зандворт

«Все гонщики набиты каким-то фуфлом». Эдди Джордан отжег в эфире
Формула 1 Формула 1

«Все гонщики набиты каким-то фуфлом». Эдди Джордан отжег в эфире

Райкконен объявил о завершении карьеры в Формуле 1
Формула 1 Формула 1

Райкконен объявил о завершении карьеры в Формуле 1

Источник: Williams больше не рассматривает Квята на 2022 год
Формула 1 Формула 1

Источник: Williams больше не рассматривает Квята на 2022 год

СМИ: Слова Хэмилтона в Спа привели боссов Ф1 в ярость
Формула 1 Формула 1

СМИ: Слова Хэмилтона в Спа привели боссов Ф1 в ярость

СМИ: Де Врис станет пилотом Alfa Romeo, Джовинацци уйдет в WEC
Формула 1 Формула 1

СМИ: Де Врис станет пилотом Alfa Romeo, Джовинацци уйдет в WEC

Mercedes подозревают в незаконном «замораживании» воздуха
Формула 1 Формула 1

Mercedes подозревают в незаконном «замораживании» воздуха

Williams: Расселл вернется к нам за титулом
Формула 1 Формула 1

Williams: Расселл вернется к нам за титулом

Самое важное:

Илотт дебютирует в IndyCar
Формула 1 Формула 1

Илотт дебютирует в IndyCar

Победа Mercedes и душ для Расселла. Пять прогнозов на Зандворт
Формула 1 Формула 1

Победа Mercedes и душ для Расселла. Пять прогнозов на Зандворт

Райкконен объявил о завершении карьеры в Формуле 1
Формула 1 Формула 1

Райкконен объявил о завершении карьеры в Формуле 1

Пилоты Ф1 не смогут включить DRS на бэнкинге Зандфорта
Формула 1 Формула 1

Пилоты Ф1 не смогут включить DRS на бэнкинге Зандфорта

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.