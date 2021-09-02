Победа Mercedes и душ для Расселла. Пять прогнозов на Зандворт

Mercedes выиграет

В прежние годы голландская трасса должна была бы идеально подойти Mercedes. Эксперты сравнивают автодром в Зандворте с «Хунгарорингом» и у них есть на то причины. Узкая трасса с плавными поворотами дает мало возможностей для обгонов, если не считать непредсказуемого бэнкинга. А длинная стартовая прямая играет на болиды с самым мощным мотором.

Возможно, в Red Bull рискнут поставить крыло поменьше и пожертвовать прижимной силой в угоду максимальной скорости ради всего пары обгонных мест на трассе. Но даже так Mercedes выглядит фаворитом. Ведь даже без буйства Валттери Боттаса на старте в Венгрии лидером гонки оставался бы Льюис Хэмилтон.

Да, Зандвор побыстрее Будапешта, но это позволяет сравнить его с Муджелло. А там у Mercedes в прошлом году тоже все было прекрасно. Так что перед Максом Ферстаппеном на домашнем Гран При будет стоять весьма непростая задача.

Валттери Боттас, Mercedes W12 Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Алонсо в топ-7

В том же Муджелло Renault была весьма недурна год назад, а Alpine хорошо бы смотрелась в Венгрии, даже если бы удача не принесла Эстебану Окону победу. После невзрачной работы в Бельгии французская команда должна отыграться на более подходящей трассе.

Что касается самого Алонсо, то подобные трассы просто созданы для Нандо. Мастерство астурийца должно принести неплохой результат в квалификации и прорыв на старте. А дальше Зандворт будет играть на руку его умению оборонять позицию. Так что после бесплодного этапа в Спа Алонсо должен вернуться на стезю набора очков. И не самых маленьких.

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Фернандо Алонсо, Alpine A521 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Ferrari наберет больше очков, чем McLaren

В Спа у Скудерии буквально все пошло не так, но в Зандворте ситуация должна переломиться в корне. Судя по словам Сайнса и Леклера после бельгийской квалификации, там Ferrari не попала в настройки в сложных погодных условиях. Но в Нидерландах ничего подобного не ожидается.

Добавим сюда традицию квалификационных подвигов Шарля и умение Карлоса отыгрывать позиции за счет альтернативной тактики и поймем, что на необгонной трассе у Скудерии в руках есть все необходимые оружия, чтобы побить главных соперников.

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Карлос Сайнс, Ferrari SF21 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Феттель в топ-8

Себ в этом году выступает мастером сложных условий и необычных трасс. И я не вижу причин, чтобы в Зандворте он отошел от своей роли. Здесь вполне может сработать традиционная для Феттеля экономия резины, которая позволит пересидеть соперников и выпрыгнуть вперед – а там попробуй его обгони!

Вычислить сильные стороны у нынешней Aston Martin сложновато, но текущие результаты подсказывают, что на трассах с проблемными для обгонов поворотами (Монако, Баку, Венгрия) эта машина смотрится лучше, чем в остальных. Это дает логичную наводку – из-за изменения днища зеленая машина потеряла в прижимной силе и проигрывает соперникам на виражах. Но там, где оказавшись впереди легче отбить атаку, ее слабости становятся не столь заметны.

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR21 Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Расселла ждет холодный душ

После сумасшедшего успеха Спа Джорджу наверняка придется вспомнить, что он выступает за команду-аутсайдер. В Зандворте Расселлу вряд ли удастся блеснуть хотя бы на уровне Имолы, что уж говорить о Бельгии.

Сильная сторона Williams сейчас заключается разве что в скорости на прямых. А сильная сторона Расселла – в успешном риске в сложной ситуации. Возможно, если Зандворт превратится в очередной карнавал ошибок и нелепостей, у Джорджа что-то и получится. Но при прочих равных даже выход в Q2 будет неплохим результатом.