По силам ли Red Bull выиграть все гонки сезона? Ответ Штайнера
Глава Haas уверен, что рано или поздно соперникам удастся прервать победную поступь гонщиков на RB19
За пять первых этапов сезона Формулы 1 команда Red Bull не уступила ни одной победы – ее гонщики стали сильнейшими во всех прошедших гонках (прячем четырежды добились дубля) и единственном спринте.
Машина из Милтон-Кинса вышла настолько удачной, что по чистой скорости тягаться с ней в гонках едва ли возможно, потому все надежды соперников связаны с каким-то форс-мажором, а интерес болельщиков к Ф1 в такой ситуации неизбежно падает.
Пока ни одной команде в истории чемпионата мира не удалось добиться 100-процентного результата по ходу сезона. В паддоке уверены, что и Red Bull рано или поздно допустит осечку.
«Лично я вообще не считаю сезон скучным, – заявил глава Haas F1 Гюнтер Штайнер. – Мы уже увидели немало интересных сражений. Да, машина Red Bull очень быстра, но за их спиной проходят острые поединки.
Я считаю, что в какой-то момент кому-то удастся настичь Red Bull и всерьез сразиться с ними.
В Формуле 1 привыкли делать выводы по итогам нескольких Гран При. Вот и сейчас многие говорят: "Ох, все уже понятно". Но я предпочитаю запастись терпением. Мне все же не кажется, что Red Bull победит во всех гонках сезона».
Неофициальный рекорд Ф1 по самому успешному старту сезона с 1988 года принадлежит McLaren – тогда Ален Прост с Айроном Сенной выиграли 11 первых Гран При и оступились только в начале сентября на этапе в Монце.
Гюнтер Штайнер, руководитель Haas F1 Team
Фото: Александр Триниц / Motorsport Images
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