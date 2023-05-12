По силам ли Red Bull выиграть все гонки сезона? Ответ Штайнера

За пять первых этапов сезона Формулы 1 команда Red Bull не уступила ни одной победы – ее гонщики стали сильнейшими во всех прошедших гонках (прячем четырежды добились дубля) и единственном спринте.

Машина из Милтон-Кинса вышла настолько удачной, что по чистой скорости тягаться с ней в гонках едва ли возможно, потому все надежды соперников связаны с каким-то форс-мажором, а интерес болельщиков к Ф1 в такой ситуации неизбежно падает.

Пока ни одной команде в истории чемпионата мира не удалось добиться 100-процентного результата по ходу сезона. В паддоке уверены, что и Red Bull рано или поздно допустит осечку.

«Лично я вообще не считаю сезон скучным, – заявил глава Haas F1 Гюнтер Штайнер. – Мы уже увидели немало интересных сражений. Да, машина Red Bull очень быстра, но за их спиной проходят острые поединки.

Я считаю, что в какой-то момент кому-то удастся настичь Red Bull и всерьез сразиться с ними.

В Формуле 1 привыкли делать выводы по итогам нескольких Гран При. Вот и сейчас многие говорят: "Ох, все уже понятно". Но я предпочитаю запастись терпением. Мне все же не кажется, что Red Bull победит во всех гонках сезона».

Неофициальный рекорд Ф1 по самому успешному старту сезона с 1988 года принадлежит McLaren – тогда Ален Прост с Айроном Сенной выиграли 11 первых Гран При и оступились только в начале сентября на этапе в Монце.

Гюнтер Штайнер, руководитель Haas F1 Team Фото: Александр Триниц / Motorsport Images