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По силам ли Пересу побороться с Ферстаппеном? Вот что ответил Масса

Бразильский экс-пилот Ф1 признал, что у Серхио есть скорость, которая позволяет конкурировать с напарником – вот только демонстрировать ее мексиканцу удается не всегда

Александр Кабановский
Автор:
По силам ли Пересу побороться с Ферстаппеном? Вот что ответил Масса
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После двух Гран При сезона-2023 гонщиков Red Bull в таблице общего зачета разделяет всего одно очко. Макс Ферстаппен начал чемпионат с победы в Бахрейне, но поломка в квалификации саудовского этапа не позволила ему финишировать в гонке выше второго места позади Серхио Переса. 

Так как скорость машины RB19 почти не оставляет преследователям серьезных шансов на успех, единственной интригой нынешнего сезона Ф1 может стать лишь борьба внутри самой команды из Милтон-Кинса.  

Дважды до этого Перес не смог составить конкуренции Ферстаппену по ходу сезона. Удастся ли ему это теперь?

«Серхио слишком нестабилен, – ответил на этот вопрос в интервью Bild победитель 11 Гран При Фелипе Масса. – Это же касается и Карлоса Сайнса из Ferrari.  

Так что главной угрозой для Red Bull на настоящий момент я вижу Шарля [Леклера]. Он выдающийся пилот, подобно Максу и Льюису [Хэмилтону]». 

Фелипе Масса

Фелипе Масса

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

41-летний бразилец добавил, что также ставит на победу Джорджа Рассела над Хэмилтоном во внутренней дуэли пилотов Mercedes.

«Я верю, что он сделает это, – объяснил Фелипе. – Нельзя забывать, что год назад, проводя дебютный сезон в Mercedes, Джордж уже оставил Льюиса позади. 

Он демонстрирует невероятный уровень. Прежде за всю карьеру Хэмилтона подобное удавалось только Нико Росбергу в 2016 году. Джордж – настоящий топ-пилот». 

Никак не умаляя аналитических способностей экс-гонщика Sauber, Ferrari и Williams, следует все же отметить, что в 2011 году Дженсон Баттон также смог переиграть Хэмилтона, выступая с ним в одной команде. 

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