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Формула 1 Новость

По силам ли Максу выиграть семь титулов? Ответ Экклстоуна

Бывший коммерческий босс Больших Призов оценил успехи лидера Red Bull, которые смогли повысить популярность Ф1 у болельщиков

Автор:
, Редактор (Турция)
По силам ли Максу выиграть семь титулов? Ответ Экклстоуна
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Макс Ферстаппен с момента дебюта в Формуле 1 был в центре внимания – сначала благодаря невероятно юному возрасту, потом из-за агрессивных действий на трассе, а в последние время – в силу своих успехов. 

Их сражение с Льюисом Хэмилтоном за титул чемпиона мира в 2021 году уже вошло во все летописи спорта, а в нынешнем сезоне голландец обновил сразу несколько исторических рекордов.

Берни Экклстоун, который и в 92 года крепко держит руку на пульсе событий, отметил вклад Макса в рост популярности спорта. 

«С тех пор, как я ушел [в 2017 году], многое поменялось, – рассказал бывший глава Ф1 изданию Telegraaf. – Но многое осталось прежним. Когда я приехал в паддок на Гран При Бразилии, то увидел множество знакомых лиц». 

Он продолжил: «Думаю, Формула 1 должна поблагодарить Макса. Он – настоящий гонщик. Он делает именно то, что должен: сражается на трассе.   

Болельщикам уже давно не хватало такого пилота. Голландия может им гордиться, вся страна поддерживает его. Собственно, именно по этой причине мы и вернулись в Зандфорт. Я не ездил туда на две последних гонки, но надеюсь, они провели доработки [инфраструктуры]. Если нет – все должно быть совсем печально». 

Возвращаясь к Ферстаппену, Берни отметил: «Посмотрим, сможет ли он побить главные исторические рекорды – это будет зависеть от его машины. Если у Red Bull все будет в порядке, я не вижу, что помешает ему продолжать побеждать. 

Выиграет ли он семь титулов? Кто знает. Но я на это надеюсь».

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