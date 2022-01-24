По силам ли Формуле 1 решить проблему с лишним весом?

Восемь лет назад, когда Ф1 вступала в гибридную эру, вес машин составлял 690 кг – и тогда говорили, что это очень много. С тех пор шасси «располнели» еще на 105 килограммов. Тому были разные причины, включая повышение безопасности и лимит бюджетов, но факт налицо.

Давайте попробуем разобраться, как стала возможной такая стремительная прибавка – и есть ли надежда, что столь негативную тенденцию удастся обуздать.

Нико Росберг и Льюис Хэмилтон за рулем Mercedes F1 W05 на Гран При Монако 2014 года Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Важно помнить, что силовая установка все это время оставалась по сути неизменной (при этом даже становилась легче по мере эволюции). Так что все изменения были связаны исключительно с шасси. Если же говорить о моторе, то сам по себе переход на гибриды разом добавил машинам 48 кг – в 2013-м, когда последний раз использовались прежние V8, стартовый вес машин составлял 642 кг, а с 2014-го вырос до 690.

Вот как эта величина менялась в дальнейшем:

Год Масса, кг 2014 690 2015 702 2016 702 2917 728 2018 734 2019 743 2020 746 2021 752 2022 795

Как можно видеть, всего раз Формула 1 не утяжелила свои машины к новому сезону. Прибавки были хоть и по большей части небольшими, но регулярными. В итоге планка поднялась практически до восьми центнеров.

Неудивительно, что ветераны паддока так любят вспоминать о той технике, на которой выступали в годы молодости. Соотношение массы и мощности в Ф1 еще недавно было совершенно иным.

Марио Андретти, Lotus 78 Ford. Первая машина Ф1 с граунд-эффектом дебютировала в 1977-м и весила 588 кг Photo by: Motorsport Images

Можно вспомнить чуть более давнюю историю и взять в качестве точки отсчета Lotus 78, восхитительный «автомобиль-крыло», в котором Колин Чепмен впервые в Ф1 реализовал принцип граунд-эффекта. Вес этой машины, построенной к сезону 1977 года, составлял 588 кг – это на 26% меньше, чем у техники 2022 года.

Примечательно, что в описываемый период планка минимального веса в регламенте Ф1 была на отметке 575 кг, так что даже Чепмену не удалось сделать свой шедевр аэродинамики максимально легким. Справедливости ради стоит отметить, что в конце 70-х стартовую массу определяли без веса пилота, тогда как в наши дни 80 кг человека в кокпите входят в общее количество.

Групповое фото пилотов Ф1 с концептом машины 2022 года Фото: Liberty Media

После того, как массу стали считать вместе с гонщиком, тем пришлось серьезно сесть на диету – из-за этого даже начались проблемы с физической формой, потому с 2019 года минимальный лимит даже увеличили на 10 кг. Впрочем, более легкие пилоты по-прежнему имеют преимущество, так как недостающие килограммы команды хоть и компенсируют балластом, но могут располагать его в самых выгодных местах.

Другие прибавки в весе шасси были обусловлены мерами безопасности (скажем, введением Halo в 2018-м). Также килограммы приходилось добавлять, чтобы заменить дорогие решения более дешевыми или стандартизированными. Наконец, когда в 2017-м машинам решили придать более привлекательный внешний вид, это тоже обошлось в 28 кг.

Сравнение размеров шин Ф1 2021 и 2022 годов Иллюстрация: Джорджо Пиола

Понятно, что сейчас свой вклад в очередную прибавку веса внесли различные факторы. В их числе и переход на низкопрофильные 18-дюймовые шины. Сама резина, понятное дело, стала чуть легче – но зато значительно увеличились диски, плюс появились колпаки к ним. Только здесь «набежало» 15 дополнительных килограммов.

К этому надо прибавить разницу от более крупных тормозных механизмов – это еще 3 кг, – а также усиленной подвески. Не говоря уж о том, что характеристики управляемости машин станут совсем иными, но это тема для отдельного материала.

Силовая установка Honda на шасси AlphaTauri AT02 Фото: Джорджо Пиола

Нынешние силовые установки, включая компоненты гибридной системы, весят минимум 150 кг. Это, к слову, совсем немного. Культовый мотор Cosworth DFV из второй половины прошлого столетия тянул безо всяких батарей и мотор-генераторов на 168 кг.

Итак, машины Ф1 становятся все тяжелее. Но есть ли в этом серьезный повод для волнения? С одной стороны, едва ли. Нынешние шасси пока только в самом начале длинного эволюционного цикла. Вскоре они точно станут еще легче и эффективнее – но уже сейчас анализ показывает, что время круга новых машин практически такое же, как у прежних, разница не превышает полсекунды.

Бочка с гоночным топливом Фото: Эндрю Хон / Motorsport Images

Также важно помнить, что дело не в самой массе – а в том, как она используется. Новые машины в плане аэродинамической эффективности будут гораздо лучше старых. У них меньше уровень лобового сопротивления – а значит, и расход топлива сократится. Благодаря этому можно будет меньше заливать в бак перед стартом.

И все же, в борьбе за безопасность, экономию и маркетинговые преимущества повышение веса долгое время оставалось самым простым выходом. В итоге Формула 1 почти дошла до уровня спорткаров LMP1 – те весят 833 кг.

Машины Ф1 заметно утратили свое фирменное качество – невероятную верткость и способность быстро менять траекторию. После работы на симуляторах гонщики говорили, что новая техника стала грубее и требует серьезных усилий при рулении.

Может, все же пора остановить бесконечное «ожирение» шасси в угоду всем и вся? Правила 2022 года тут, увы, уже ничем не помогут. Остается ждать новых изменений в 2026-м…