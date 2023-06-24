По силам ли Алонсо обогнать Ферстаппена на равной технике? Ответ эксперта

Нынешний сезон Формулы 1 стал настоящим ренессансом для Фернандо Алонсо. Многим казалось, что лучшие дни гонщика уже далеко позади, но 41-летний испанец наконец-то дождался быстрой машины – и почти с каждого Гран При увозит призовые кубки.

Алонсо уже наступает на пятки Серхио Пересу в таблице общего зачета, хотя и уступает партнеру мексиканца по Red Bull Максу Ферстаппену. К сожалению, из-за разницы в возможностях техники у болельщиков нет возможности сравнить реальную силу двух чемпионов мира.

В недавнем выпуске своего блога на YouTube к этому вопросу обратился журналист Питер Уиндзор.

«Мы все видим, что Фернандо остается прекрасным пилотом, – сказал ветеран гоночных медиа. – Он всегда добивается в гонках максимума возможного, едет на пределе и даже за ним. Но можем ли мы сказать, что Алонсо действительно лучший, когда доходит до борьбы колесо в колесо?

Именно это умение определяет результат. Фернандо невероятно стабилен, он очень хорош в вопросах тактики, работы с шинами и множестве других компонентов по ходу гонки.

Но даже на равной технике ему не обогнать Ферстаппена. Макс – превосходный гонщик».

Алонсо сейчас является абсолютным лидером Ф1 по числу проведенных гонок: за 20 сезонов в чемпионате он выходил на старт в общей сложности 363 раза. У Ферстаппена за плечами девять сезонов и 171 гонка.