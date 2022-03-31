По шее и национальности. Штайнер дал Магнуссену прозвище

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Первые две гонки Формулы 1 2022 года стали большим успехом для Кевина Магнуссена. Мало того, что датчанин в последний момент получил шанс вернуться в чемпионат, так обе гонки он закончил в очковой зоне при том, что его молодой и считающийся талантливым напарник Михаэль Шумахер не заработал ни одного очка.

Сам Магнуссен при этом жаловался, что из-за пропущенного года и отсутствия подготовки испытывает проблемы с шеей, которая отвыкла от боковых перегрузок в Ф1. Особенно это проявилось в Саудовской Аравии, где городская трасса в Джидде изобилует быстрыми поворотами с высокими перегрузками.

Выступая в подкасте F1 Nation, глава команды Haas Гюнтер Штайнер вспомнил, какими словами подбадривал датчанина и потомка викингов по ходу Гран При.

«Он прям мучился от своей болячки, – сказал Штайнер. – Но при этом хотел выглядеть бойцом. Вот я и стал вместо Уик Нэк (от английского weak neck – «Больная шея» – прим. ред.) звать его Викинг. Так или иначе, но ему правда приходилось терпеть боль. На гоночной трассе в Джидде, с этими скоростными поворотами, особенно после пропущенного года – думаю, это очень непросто».