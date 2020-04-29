По прозвищу Мотоцикл. Грустная история гонщика, решившего сменить два колеса на четыре
В мотогонках он стал живой легендой – но затем захотел попробовать себя за рулем автомобиля. Мы решили вспомнить Майка Хейлвуда, со дня рождения которого недавно исполнилось 80 лет
Сейчас сложно поверить, но много десятилетий назад почти все автогонщики начинали карьеру не в картинге, который попросту еще не изобрели, а в мотоспорте. Еще до войны Энцо Феррари отбирал пилотов для своей команды именно среди успешных мотоциклистов, а Джеки Стюарт завоевал свои первые трофеи на двух, а вовсе не на четырех колесах.
Классическим считается пример Джона Сертиза, который сначала выиграл семь титулов в мотогонках, а затем полноценно переключился на Формулу 1.
Что интересно, сезон-60 британец проводил сразу в двух чемпионатах и впервые покорил подиум в Сильверстоуне, выступая за рулем Lotus 18 в паузе между этапами «пятисоток».
Впрочем, так как мотогонщики в ту пору параллельно стартовали сразу в нескольких классах, которых было великое множество, семь титулов Сертиза не выглядят чем-то выдающимся. Почти в то же время в чемпионате выступал его соотечественник Майк Хейлвуд, получивший меткое прозвище Мотоцикл (Mike the Bike). Вот его-то считают одним из величайших спортсменов в истории – помимо девяти выигранных чемпионатов и 74 побед в трех разных классах уроженец Оксфордшира целых 14 раз становился сильнейшим в безумной дорожной гонке на острове Мэн.
Майк Хейлвуд
Фото: Motorsport Images
Именно вдохновившись примером Сертиза, в первой половине 60-х Майк тоже решил испытать себя в соревнованиях на автомобилях. Он провел три гонки в Формуле Junior и выиграл две – это обещало весьма интересное продолжение. Но как показали последующие события, истории двух гонщиков получились совершенно разными.
Скользкое дело
Хейлвуд был на пике своей формы в мотогонках, выступая за MV Agusta. Он никуда не спешил и не собирался прерывать карьеру в одном чемпионате ради другого, как это сделал Сертиз. Вместо этого Майк договорился с боссом неплохой частной команды Реджем Парнеллом и стартовал за него на этапах Ф1 и во внезачетных гонках.
Справедливости ради стоит сказать, что машины у Парнелла были не самыми новыми, потому за три сезона лучшим результатом Майка стало шестое место в Гран При Монако 1964 года. Плюс эти выступления выявили одну крайне неприятную деталь.
На гоночных байках отличительной чертой Хейлвуда всегда была предельная точность в управлении. Машины Ф1 того периода, напротив, позволяли показать максимальный результат при пилотировании в скольжении.
Для британца это было совершенной ересью, и после нескольких аварий в 1965 году, включая столкновение с собственным напарником Дики Эттвудом в Монако (в котором был виновен совсем не Мотоцикл), герой этой истории решил на время отказаться от выступлений на четырех колесах.
Майк Хейлвуд за рулем Lotus 25-BRM на Гран При Германии 1964 года
Фото: Sutton Images
Однако по прошествии нескольких сезонов судьба сама подтолкнула Майка совершить вторую попытку. Он продолжал выигрывать в мотогонках, сменив при этом производителя и перейдя в лагерь Honda.
Но в конце 1967 года японская компания решила покинуть чемпионат мира. При этом ей так не хотелось видеть Хейлвуда в составе кого-то другого, что ему решили заплатить годичную зарплату – с условием, что он должен пропустить чемпионат-68.
Это оставило Майка с достаточным количеством денег, и еще большим – свободного времени. Периодически он выступал на частных Honda во внезачетных мотогонках, но довольно быстро пришел к мысли, что хотел бы снова попробовать себя за рулем машины – благо, в Ф1 к тому времени сменился регламент, сделав болиды больше и тяжелее.
Долгая дорога в Монцу
С этого момента Хейлвуд полноценно переключился на четыре колеса. Он периодически стартовал и на мотоцикле – скажем, в гонке Daytona 200 в сезонах 1970 и 1971 годов – но теперь это уже было исключением. При этом Майк не стал сразу возвращаться в Ф1. Вместо этого в 1969-м он финишировал третьим в Ле-Мане на Ford GT40 в паре с Дэвидом Хоббсом, а также занял третье место в Европейской Формуле 5000 с победой в Брэндс-Хэтче и еще четырьмя подиумами.
Спустя год программа осталась той же, а результаты схожими – за тем исключением, что в «24 часах» Хейлвуд улетел с трассы под внезапно хлынувшим дождем и врезался в стоящую на обочине машину, сошедшую ранее.
После этого пришло время делать следующий шаг – и Мотоцикл решил объединить усилия с Сертизом.
Тот уже выиграл титул в Ф1 и основал собственную команду, с которой выступал в Can-Am и той же Формуле 5000. В 1971-м году ее пилотами стали сразу два бывших мотогонщика: Джон решил по-прежнему выходить на старт, чтобы помогать новому напарнику. О лучших условиях, казалось, и мечтать было невозможно.
Финиш потрясающей гонки 1971 года в Монце. Хейлвуд уступил победителю всего 0,18 секунды – но остался только четвертым
Фото: Motorsport Images
Изначально британцы собирались сконцентрироваться на Ф5000. Там Хейлвуд за год выиграл четыре раза и уступил лишь заводскому пилоту Lola Фрэнку Гарднеру. Но во время еды пришел аппетит – и прямо по ходу года в Surtees приняли решение покорять Формулу 1. Благо, в двух сериях можно было использовать одинаковые шасси и требовалось лишь заменить мотор.
Проба сил во внезачетном Международном трофее принесла Майку пятое место, а дебют в чемпионате мира наметили на Монцу. 17-й квалификационный результат не обещал чудес, но в безумной гонке, где нужно было умело использовать слипстрим, британец подтянулся к группе лидеров, где периодически выходил в лидеры, а потом снова уступал первую позицию.
Финиш того Гран При Италии до сих пор считается самым плотным в истории – первая пятерка уместилась в 0,61 секунды. Хейлвуд финишировал четвертым. С одной стороны, было невероятно досадно закончить борьбу в нескольких метрах от подиума. Но с другой, для команды-дебютанта это несомненно было прыжком выше головы.
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Глядя на такие результаты своего пилота, Сертиз решил сконцентрироваться на управлении коллективом, нацеливаясь провести в Ф1 полноценный сезон 1972 года. Зимой Майк отправился в Новую Зеландию, где в популярной Тасманской серии занял второе место, а в марте вышел на старт Гонки чемпионов в Брэндс-Хэтче, где уступил лишь восходящей звезде Эмерсону Фиттипальди, да и то буквально несколько секунд.
Два подиума и одна авария
Но, как это часто бывает, хорошие результаты в отдельных гонках далеко не всегда автоматически означают успех на долгой дистанции регулярного сезона. Первая гонка в ЮАР подарила надежду – Хейлвуд стартовал четвертым, вскоре вышел на второе место, и начал догонять лидирующего Стюарта (показав лучшее время круга), когда на Surtees развалилась задняя подвеска.
В дальнейшем так высоко в квалификациях Мотоцикл уже не поднимался, а в гонках дважды финишировал четвертым, но ни о какой борьбе с лидерами и речи не было. Лишь в Монце – эта трасса явно благоволила гонщику, хотя его самого и приводили в ярость оборудованные там медленные шиканы – он наконец-то покорил подиум чемпионата мира, финишировав вторым.
Итогом сезона стало восьмое место в общем зачете. При этом параллельно Майк выступал и в европейской Формуле 2 (как все-таки изменились гонки за полвека) – и там завоевал титул, переиграв Лауду, Рейтемана и Депайе.
Хейлвуд лидирует в гонке Ф2 в Руане
Фото: Motorsport Images
Увы, для всего проекта Surtees тот сезон стал наивысшей точкой. Уже в следующем 1973-м дела пошли куда хуже. Все началось с досадного поражения на не входящей в календарь Гонке чемпионов, где у лидировавшего Хейлвуда опять развалилась задняя подвеска, а продолжилась еще десятью сходами в 15 Гран При.
А там, где все же удалось добраться до финиша, очков гонщик не заработал. Так что самым запоминающимся за весь год наверное можно назвать эпизод в Южной Африке, когда Майк после столкновения с Клеем Регаццони вытащил потерявшего сознание соперника из загоревшейся машины. За этот поступок он удостоился важной британской награды, медали Джорджа.
История отношения с Сертизом между тем зашла в тупик, и пилот перешел в McLaren. В новой команде Хейлвуда ждала серьезнейшая проверка, ведь другими пилотами команды были чемпионы мира Дэнни Хьюм и Эмерсон Фиттипальди.
Гран При Франции-74 в Дижоне: Хейлвуд (McLaren M23) опережает Джоди Шектера (Tyrrell 007) и Жаки Икса (Lotus 72)
Фото: Дэвид Фиппс
Сравнение с молодым бразильцем оказалось не в пользу Хейлвуда – Эмо регулярно был быстрее в квалификациях и гонках. А вот ветерана Хьюма Мотоциклу удавалось более-менее регулярно оставлять позади. Майк стабильно зарабатывал очки, в ЮАР завоевал свой второй призовой кубок в чемпионате мира, однако авария на предпоследнем круге гонки на «Нюрбургринге» перечеркнула все его усилия.
Сложные переломы ног в итоге срослись, но прежней подвижности уже не было. Охромевший британец принял решение прекратить выступления и уехать подальше от гонок в Новую Зеландию. Ему было 34 года.
Несчастливый день
Несколько лет никто не слышал о Майке по прозвищу Мотоцикл, пока в 1978-м он внезапно не заявился на старт Isle of Man TT. Сложно поверить, но после травмы и долгого перерыва Хейлвуд уверенно выиграл гонку в своем классе на Ducati, а на будущий год повторил этот же результат на Suzuki. Вот теперь можно было окончательно и бесповоротно вешать шлем на гвоздь. И вскоре Хейлвуд открыл салон по продаже мотоциклов поблизости от Бирмингема.
Пасмурным субботним днем в марте 1981-го чемпион вывел из гаража свой хэтчбек Rover 3500, усадил внутрь детей – шестилетнего Дэвида и девятилетнюю Мишель – и поехал с ними в соседний ресторанчик за «фиш-н-чипс». Когда они возвращались домой, на загородном шоссе водитель встречного грузовика-тяжеловоза внезапно решил развернуться в запрещенном месте. Шансов увернуться от перегородившей дорогу многотонной махины у Хейлвуда не было.
Дочь бывшего гонщика погибла на месте, сын почти не пострадал. За жизнь его самого врачи боролись два дня, но проиграли эту борьбу. За день до своего 41-го дня рождения Майк скончался.
Невыносимо досадно, что человек, прошедший через множество аварий на гоночных трассах и добившийся таких успехов, стал жертвой нелепого ДТП. Водителя грузовика признали виновником аварии и оштрафовали на 100 фунтов.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Формула 2
|Пилоты
|Майк Хейлвуд
|Автор
|Дэвид Малшер
По прозвищу Мотоцикл. Грустная история гонщика, решившего сменить два колеса на четыре
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