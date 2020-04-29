По прозвищу Мотоцикл. Грустная история гонщика, решившего сменить два колеса на четыре

Сейчас сложно поверить, но много десятилетий назад почти все автогонщики начинали карьеру не в картинге, который попросту еще не изобрели, а в мотоспорте. Еще до войны Энцо Феррари отбирал пилотов для своей команды именно среди успешных мотоциклистов, а Джеки Стюарт завоевал свои первые трофеи на двух, а вовсе не на четырех колесах.

Классическим считается пример Джона Сертиза, который сначала выиграл семь титулов в мотогонках, а затем полноценно переключился на Формулу 1.

Что интересно, сезон-60 британец проводил сразу в двух чемпионатах и впервые покорил подиум в Сильверстоуне, выступая за рулем Lotus 18 в паузе между этапами «пятисоток».

Впрочем, так как мотогонщики в ту пору параллельно стартовали сразу в нескольких классах, которых было великое множество, семь титулов Сертиза не выглядят чем-то выдающимся. Почти в то же время в чемпионате выступал его соотечественник Майк Хейлвуд, получивший меткое прозвище Мотоцикл (Mike the Bike). Вот его-то считают одним из величайших спортсменов в истории – помимо девяти выигранных чемпионатов и 74 побед в трех разных классах уроженец Оксфордшира целых 14 раз становился сильнейшим в безумной дорожной гонке на острове Мэн.

Майк Хейлвуд Фото: Motorsport Images

Именно вдохновившись примером Сертиза, в первой половине 60-х Майк тоже решил испытать себя в соревнованиях на автомобилях. Он провел три гонки в Формуле Junior и выиграл две – это обещало весьма интересное продолжение. Но как показали последующие события, истории двух гонщиков получились совершенно разными.

Скользкое дело

Хейлвуд был на пике своей формы в мотогонках, выступая за MV Agusta. Он никуда не спешил и не собирался прерывать карьеру в одном чемпионате ради другого, как это сделал Сертиз. Вместо этого Майк договорился с боссом неплохой частной команды Реджем Парнеллом и стартовал за него на этапах Ф1 и во внезачетных гонках.

Справедливости ради стоит сказать, что машины у Парнелла были не самыми новыми, потому за три сезона лучшим результатом Майка стало шестое место в Гран При Монако 1964 года. Плюс эти выступления выявили одну крайне неприятную деталь.

На гоночных байках отличительной чертой Хейлвуда всегда была предельная точность в управлении. Машины Ф1 того периода, напротив, позволяли показать максимальный результат при пилотировании в скольжении.

Для британца это было совершенной ересью, и после нескольких аварий в 1965 году, включая столкновение с собственным напарником Дики Эттвудом в Монако (в котором был виновен совсем не Мотоцикл), герой этой истории решил на время отказаться от выступлений на четырех колесах.

Майк Хейлвуд за рулем Lotus 25-BRM на Гран При Германии 1964 года Фото: Sutton Images

Однако по прошествии нескольких сезонов судьба сама подтолкнула Майка совершить вторую попытку. Он продолжал выигрывать в мотогонках, сменив при этом производителя и перейдя в лагерь Honda.

Но в конце 1967 года японская компания решила покинуть чемпионат мира. При этом ей так не хотелось видеть Хейлвуда в составе кого-то другого, что ему решили заплатить годичную зарплату – с условием, что он должен пропустить чемпионат-68.

Это оставило Майка с достаточным количеством денег, и еще большим – свободного времени. Периодически он выступал на частных Honda во внезачетных мотогонках, но довольно быстро пришел к мысли, что хотел бы снова попробовать себя за рулем машины – благо, в Ф1 к тому времени сменился регламент, сделав болиды больше и тяжелее.

Долгая дорога в Монцу

С этого момента Хейлвуд полноценно переключился на четыре колеса. Он периодически стартовал и на мотоцикле – скажем, в гонке Daytona 200 в сезонах 1970 и 1971 годов – но теперь это уже было исключением. При этом Майк не стал сразу возвращаться в Ф1. Вместо этого в 1969-м он финишировал третьим в Ле-Мане на Ford GT40 в паре с Дэвидом Хоббсом, а также занял третье место в Европейской Формуле 5000 с победой в Брэндс-Хэтче и еще четырьмя подиумами.

Спустя год программа осталась той же, а результаты схожими – за тем исключением, что в «24 часах» Хейлвуд улетел с трассы под внезапно хлынувшим дождем и врезался в стоящую на обочине машину, сошедшую ранее.

После этого пришло время делать следующий шаг – и Мотоцикл решил объединить усилия с Сертизом.

Тот уже выиграл титул в Ф1 и основал собственную команду, с которой выступал в Can-Am и той же Формуле 5000. В 1971-м году ее пилотами стали сразу два бывших мотогонщика: Джон решил по-прежнему выходить на старт, чтобы помогать новому напарнику. О лучших условиях, казалось, и мечтать было невозможно.

Финиш потрясающей гонки 1971 года в Монце. Хейлвуд уступил победителю всего 0,18 секунды – но остался только четвертым Фото: Motorsport Images

Изначально британцы собирались сконцентрироваться на Ф5000. Там Хейлвуд за год выиграл четыре раза и уступил лишь заводскому пилоту Lola Фрэнку Гарднеру. Но во время еды пришел аппетит – и прямо по ходу года в Surtees приняли решение покорять Формулу 1. Благо, в двух сериях можно было использовать одинаковые шасси и требовалось лишь заменить мотор.

Проба сил во внезачетном Международном трофее принесла Майку пятое место, а дебют в чемпионате мира наметили на Монцу. 17-й квалификационный результат не обещал чудес, но в безумной гонке, где нужно было умело использовать слипстрим, британец подтянулся к группе лидеров, где периодически выходил в лидеры, а потом снова уступал первую позицию.

Финиш того Гран При Италии до сих пор считается самым плотным в истории – первая пятерка уместилась в 0,61 секунды. Хейлвуд финишировал четвертым. С одной стороны, было невероятно досадно закончить борьбу в нескольких метрах от подиума. Но с другой, для команды-дебютанта это несомненно было прыжком выше головы.

Глядя на такие результаты своего пилота, Сертиз решил сконцентрироваться на управлении коллективом, нацеливаясь провести в Ф1 полноценный сезон 1972 года. Зимой Майк отправился в Новую Зеландию, где в популярной Тасманской серии занял второе место, а в марте вышел на старт Гонки чемпионов в Брэндс-Хэтче, где уступил лишь восходящей звезде Эмерсону Фиттипальди, да и то буквально несколько секунд.

Два подиума и одна авария

Но, как это часто бывает, хорошие результаты в отдельных гонках далеко не всегда автоматически означают успех на долгой дистанции регулярного сезона. Первая гонка в ЮАР подарила надежду – Хейлвуд стартовал четвертым, вскоре вышел на второе место, и начал догонять лидирующего Стюарта (показав лучшее время круга), когда на Surtees развалилась задняя подвеска.

В дальнейшем так высоко в квалификациях Мотоцикл уже не поднимался, а в гонках дважды финишировал четвертым, но ни о какой борьбе с лидерами и речи не было. Лишь в Монце – эта трасса явно благоволила гонщику, хотя его самого и приводили в ярость оборудованные там медленные шиканы – он наконец-то покорил подиум чемпионата мира, финишировав вторым.

Итогом сезона стало восьмое место в общем зачете. При этом параллельно Майк выступал и в европейской Формуле 2 (как все-таки изменились гонки за полвека) – и там завоевал титул, переиграв Лауду, Рейтемана и Депайе.

Хейлвуд лидирует в гонке Ф2 в Руане Фото: Motorsport Images

Увы, для всего проекта Surtees тот сезон стал наивысшей точкой. Уже в следующем 1973-м дела пошли куда хуже. Все началось с досадного поражения на не входящей в календарь Гонке чемпионов, где у лидировавшего Хейлвуда опять развалилась задняя подвеска, а продолжилась еще десятью сходами в 15 Гран При.

А там, где все же удалось добраться до финиша, очков гонщик не заработал. Так что самым запоминающимся за весь год наверное можно назвать эпизод в Южной Африке, когда Майк после столкновения с Клеем Регаццони вытащил потерявшего сознание соперника из загоревшейся машины. За этот поступок он удостоился важной британской награды, медали Джорджа.

История отношения с Сертизом между тем зашла в тупик, и пилот перешел в McLaren. В новой команде Хейлвуда ждала серьезнейшая проверка, ведь другими пилотами команды были чемпионы мира Дэнни Хьюм и Эмерсон Фиттипальди.

Гран При Франции-74 в Дижоне: Хейлвуд (McLaren M23) опережает Джоди Шектера (Tyrrell 007) и Жаки Икса (Lotus 72) Фото: Дэвид Фиппс

Сравнение с молодым бразильцем оказалось не в пользу Хейлвуда – Эмо регулярно был быстрее в квалификациях и гонках. А вот ветерана Хьюма Мотоциклу удавалось более-менее регулярно оставлять позади. Майк стабильно зарабатывал очки, в ЮАР завоевал свой второй призовой кубок в чемпионате мира, однако авария на предпоследнем круге гонки на «Нюрбургринге» перечеркнула все его усилия.

Сложные переломы ног в итоге срослись, но прежней подвижности уже не было. Охромевший британец принял решение прекратить выступления и уехать подальше от гонок в Новую Зеландию. Ему было 34 года.

Несчастливый день

Несколько лет никто не слышал о Майке по прозвищу Мотоцикл, пока в 1978-м он внезапно не заявился на старт Isle of Man TT. Сложно поверить, но после травмы и долгого перерыва Хейлвуд уверенно выиграл гонку в своем классе на Ducati, а на будущий год повторил этот же результат на Suzuki. Вот теперь можно было окончательно и бесповоротно вешать шлем на гвоздь. И вскоре Хейлвуд открыл салон по продаже мотоциклов поблизости от Бирмингема.

Пасмурным субботним днем в марте 1981-го чемпион вывел из гаража свой хэтчбек Rover 3500, усадил внутрь детей – шестилетнего Дэвида и девятилетнюю Мишель – и поехал с ними в соседний ресторанчик за «фиш-н-чипс». Когда они возвращались домой, на загородном шоссе водитель встречного грузовика-тяжеловоза внезапно решил развернуться в запрещенном месте. Шансов увернуться от перегородившей дорогу многотонной махины у Хейлвуда не было.

Дочь бывшего гонщика погибла на месте, сын почти не пострадал. За жизнь его самого врачи боролись два дня, но проиграли эту борьбу. За день до своего 41-го дня рождения Майк скончался.

Невыносимо досадно, что человек, прошедший через множество аварий на гоночных трассах и добившийся таких успехов, стал жертвой нелепого ДТП. Водителя грузовика признали виновником аварии и оштрафовали на 100 фунтов.