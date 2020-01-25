По новой трассе в Майами проехали в симуляторе: видео

Недавно промоутеры Гран При Майами обнародовали схему гоночного кольца вокруг стадиона Hard Rock, где в будущем планируется провести гонку Формулы 1. Один из болельщиков уже успел воссоздать эту трассу в симуляторе Assetto Corsa, проехался по ней и загрузил видео на YouTube.

Читайте также: Организаторы Гран При Майами пошли на новые уступки жителям

Основываясь на Google-картах, создатель трассы отметил, что ширина трассы максимально точно соответствует тому, что изображено на схеме. Он рассказал, что первый поворот практически полностью повторяет первый поворот трассы в Канаде, а следующая связка поворотов должна быть похожа на Maggotts-Becketts в Сильверстоуне.

Затем после скоростного участка, который должен проходиться «газ в пол», следует сложная зона торможения, а затем пилотам предстоит пройти узкий извилистый участок перед выходом на длинную прямую – где, вероятно, будет расположена зона DRS. За следующей связкой поворотов будет следовать «слепой» выход на стартовую прямую.

В целом, как рассказал симрейсер, трасса ему понравилась. Однако сомнения вызывает участок перед выходом на длинную заднюю прямую, где пилотам, вероятно, будет тяжело близко держаться за машиной соперника. При этом большинство обгонов будут проходить на пути к первому повороту.

Важно отметить, что не стоит принимать увиденное в ролике за то, какой трасса будет на самом деле. Однако видео даст большее представление об автодроме, чем его схема или рендеры. При этом объекты вне трассы выполнены в низком качестве.