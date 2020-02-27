По новой трассе Формулы 1 в Нидерландах проехали полный круг. Видео

Сегодня организаторы Гран При Нидерландов отчитались о готовности трассы для Формулы 1. Устроители этапа уложили асфальт в бэнкинге и тем самым завершили реконструкцию автодрома «Зандфорт». Первым по обновленной трассе проехал местный пилот Джошуа Кройгер. Он управлял автомобилем BMW 325. Вот как выглядел его круг по «Зандфорту»:

Гран При Нидерландов Формулы 1 пройдет с 1 по 3 мая 2020 года и станет четвертым этапом Формулы 1 в этом сезоне. Купить билеты на эту гонку можно на сайте Motorsport Tickets. А вот сюжет о том, как строили нынешнюю версию «Зандфорта»: