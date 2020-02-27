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Формула 1 / Гран При Нидерландов / Новость

По новой трассе Формулы 1 в Нидерландах проехали полный круг. Видео

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По новой трассе Формулы 1 в Нидерландах проехали полный круг. Видео
Автор:
, журналист (Венгрия)
27 февр. 2020 г., 11:35

Сегодня голландский автодром «Зандфорт» открыли после длительной реконструкции. За два месяца до Гран При Формулы 1 гоночную трассу опробовал местный пилот Джошуа Кройгер. Он совершил полный круг на BMW 325

Сегодня организаторы Гран При Нидерландов отчитались о готовности трассы для Формулы 1. Устроители этапа уложили асфальт в бэнкинге и тем самым завершили реконструкцию автодрома «Зандфорт». Первым по обновленной трассе проехал местный пилот Джошуа Кройгер. Он управлял автомобилем BMW 325. Вот как выглядел его круг по «Зандфорту»:

Гран При Нидерландов Формулы 1 пройдет с 1 по 3 мая 2020 года и станет четвертым этапом Формулы 1 в этом сезоне. Купить билеты на эту гонку можно на сайте Motorsport Tickets. А вот сюжет о том, как строили нынешнюю версию «Зандфорта»:

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Общая информация
Этап Гран При Нидерландов Билеты
Местонахождение Зандфорт
Автор Петер Дьэмант

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