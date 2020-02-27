По новой трассе Формулы 1 в Нидерландах проехали полный круг. Видео
Поделились
Комментарии
Сегодня голландский автодром «Зандфорт» открыли после длительной реконструкции. За два месяца до Гран При Формулы 1 гоночную трассу опробовал местный пилот Джошуа Кройгер. Он совершил полный круг на BMW 325
Сегодня организаторы Гран При Нидерландов отчитались о готовности трассы для Формулы 1. Устроители этапа уложили асфальт в бэнкинге и тем самым завершили реконструкцию автодрома «Зандфорт». Первым по обновленной трассе проехал местный пилот Джошуа Кройгер. Он управлял автомобилем BMW 325. Вот как выглядел его круг по «Зандфорту»:
Гран При Нидерландов Формулы 1 пройдет с 1 по 3 мая 2020 года и станет четвертым этапом Формулы 1 в этом сезоне. Купить билеты на эту гонку можно на сайте Motorsport Tickets. А вот сюжет о том, как строили нынешнюю версию «Зандфорта»:
Читайте также:
Следующая новость
Предыдущая новость
Ферстаппен застрял в гравии и спровоцировал остановку тестов
Следующая новость
Феттель впервые в 2020 году возглавил итоговый протокол тестов Формулы 1
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Общая информация
|Этап
|Гран При Нидерландов Билеты
|Местонахождение
|Зандфорт
|Автор
|Петер Дьэмант
По новой трассе Формулы 1 в Нидерландах проехали полный круг. Видео
Поделились
Комментарии
База данных
12 мар. - 15 мар.
Самое читаемое
Расписание
Формула 1
- Формула 1
- MotoGP
- WEC
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты
|
21 маяБилеты
Слайд-шоу