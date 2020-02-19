По итогам первого дня тестов Ф1 Mercedes на секунду опередила Ferrari

Предсезонная подготовка Формулы 1, состоящая в этом году из шести дней, стартовала на трассе «Каталунья». По ходу среды преимуществом завладели пилоты Mercedes: с утра первым стал Валттери Боттас, а после обеда еще быстрее проехал сменивший его Льюис Хэмилтон.

Время британца на более жестких шинах С2 составило 1:16.976 – это заметно быстрее, чем было у Себастьяна Феттеля, возглавившего протокол первого дня год назад (1:18.122). Сам немец в среду не смог сесть за руль из-за скверного самочувствия, а сменивший его Леклер хоть и проехал больше сотни кругов, не попал по скорости даже в первую десятку.

В общей сложности по ходу первого дня за руль садились 15 гонщиков, включая тест-пилота Alfa Romeo Роберта Кубицу. Новые машины показали себя очень надежными – ни разу за восемь часов никто из гонщиков не останавливался на трассе. Самым серьезным гоночным происшествием стал разворот Макса Ферстаппена в «эске» на третьем секторе.

Третьим день завершил Серхио Перес на Racing Point – новая машина команды Лоуренса Стролла так сильно напоминает чемпионскую W10 2019 года, что в паддоке уже пошли шутки о трех первых позициях Mercedes.

Макс Ферстаппен на Red Bull стал четвертым, проехав за день рекордные 168 кругов, Даниил Квят принес AlphaTauri пятый результат. У россиянина утром имел место не самый приятный эпизод, когда машина остановилась на пит-лейне, едва покинув боксы – но механики быстро привели AT01 в порядок.

Карлос Сайнс из McLaren и Даниэль Риккардо из Renault уложились в секунду от лучшего времени, также обращает на себя внимание девятый результат Джорджа Расселла на Williams. Пока все машины нового сезона укладываются по темпу в 1,5 секунды.

Motorsport.com Россия в течение всего дня вел прямую текстовую трансляцию тестов в Барселоне и продолжит делать это в четверг.

Результаты первого дня тестов Формулы 1 в Барселоне

Позиция Гонщик Команда Время Круги Шины* 1 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:16,976 94 2 Валттери Боттас Mercedes +0,337 79 3 Серхио Перес Racing Point +0,399 58 4 Макс Ферстаппен Red Bull +0,540 168 5 Даниил Квят AlphaTauri +0,722 115 6 Карлос Сайнс McLaren +0,866 161 7 Даниэль Риккардо Renault +0,897 54 8 Эстебан Окон Renault +1,028 62 9 Джордж Расселл Williams +1,192 73 10 Лэнс Стролл Racing Point +1,306 50 11 Шарль Леклер Ferrari +1,313 131 12 Николя Латифи Williams +1,406 63 13 Роберт Кубица Alfa Romeo +1,410 59 14 Кевин Магнуссен Haas +1,490 104 15 Антонио Джовинацци Alfa Romeo +3,120 78

*на тестах используется пять составов шин, от самого жесткого С1 до самого мягкого С5