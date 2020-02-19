По итогам первого дня тестов Ф1 Mercedes на секунду опередила Ferrari
По итогам среды протокол заездов в Барселоне возглавили Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. Шарль Леклер финишировал только 11-м, уступив больше секунды.
Предсезонная подготовка Формулы 1, состоящая в этом году из шести дней, стартовала на трассе «Каталунья». По ходу среды преимуществом завладели пилоты Mercedes: с утра первым стал Валттери Боттас, а после обеда еще быстрее проехал сменивший его Льюис Хэмилтон.
Время британца на более жестких шинах С2 составило 1:16.976 – это заметно быстрее, чем было у Себастьяна Феттеля, возглавившего протокол первого дня год назад (1:18.122). Сам немец в среду не смог сесть за руль из-за скверного самочувствия, а сменивший его Леклер хоть и проехал больше сотни кругов, не попал по скорости даже в первую десятку.
В общей сложности по ходу первого дня за руль садились 15 гонщиков, включая тест-пилота Alfa Romeo Роберта Кубицу. Новые машины показали себя очень надежными – ни разу за восемь часов никто из гонщиков не останавливался на трассе. Самым серьезным гоночным происшествием стал разворот Макса Ферстаппена в «эске» на третьем секторе.
Третьим день завершил Серхио Перес на Racing Point – новая машина команды Лоуренса Стролла так сильно напоминает чемпионскую W10 2019 года, что в паддоке уже пошли шутки о трех первых позициях Mercedes.
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Макс Ферстаппен на Red Bull стал четвертым, проехав за день рекордные 168 кругов, Даниил Квят принес AlphaTauri пятый результат. У россиянина утром имел место не самый приятный эпизод, когда машина остановилась на пит-лейне, едва покинув боксы – но механики быстро привели AT01 в порядок.
Карлос Сайнс из McLaren и Даниэль Риккардо из Renault уложились в секунду от лучшего времени, также обращает на себя внимание девятый результат Джорджа Расселла на Williams. Пока все машины нового сезона укладываются по темпу в 1,5 секунды.
Motorsport.com Россия в течение всего дня вел прямую текстовую трансляцию тестов в Барселоне и продолжит делать это в четверг.
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Результаты первого дня тестов Формулы 1 в Барселоне
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Круги
|Шины*
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1:16,976
|94
|2
|Валттери Боттас
|Mercedes
|+0,337
|79
|3
|Серхио Перес
|Racing Point
|+0,399
|58
|4
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|+0,540
|168
|5
|Даниил Квят
|AlphaTauri
|+0,722
|115
|6
|Карлос Сайнс
|McLaren
|+0,866
|161
|7
|Даниэль Риккардо
|Renault
|+0,897
|54
|8
|Эстебан Окон
|Renault
|+1,028
|62
|9
|Джордж Расселл
|Williams
|+1,192
|73
|10
|Лэнс Стролл
|Racing Point
|+1,306
|50
|11
|Шарль Леклер
|Ferrari
|+1,313
|131
|12
|Николя Латифи
|Williams
|+1,406
|63
|13
|Роберт Кубица
|Alfa Romeo
|+1,410
|59
|14
|Кевин Магнуссен
|Haas
|+1,490
|104
|15
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|+3,120
|78
*на тестах используется пять составов шин, от самого жесткого С1 до самого мягкого С5
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне I
|Автор
|Александр Кабановский
По итогам первого дня тестов Ф1 Mercedes на секунду опередила Ferrari
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