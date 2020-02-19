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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне I / Отчет о тестах

По итогам первого дня тестов Ф1 Mercedes на секунду опередила Ferrari

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По итогам первого дня тестов Ф1 Mercedes на секунду опередила Ferrari
Автор:
, Ответственный редактор
19 февр. 2020 г., 17:07

По итогам среды протокол заездов в Барселоне возглавили Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. Шарль Леклер финишировал только 11-м, уступив больше секунды.

Предсезонная подготовка Формулы 1, состоящая в этом году из шести дней, стартовала на трассе «Каталунья». По ходу среды преимуществом завладели пилоты Mercedes: с утра первым стал Валттери Боттас, а после обеда еще быстрее проехал сменивший его Льюис Хэмилтон. 

Время британца на более жестких шинах С2 составило 1:16.976 – это заметно быстрее, чем было у Себастьяна Феттеля, возглавившего протокол первого дня год назад (1:18.122). Сам немец в среду не смог сесть за руль из-за скверного самочувствия, а сменивший его Леклер хоть и проехал больше сотни кругов, не попал по скорости даже в первую десятку.

В общей сложности по ходу первого дня за руль садились 15 гонщиков, включая тест-пилота Alfa Romeo Роберта Кубицу. Новые машины показали себя очень надежными – ни разу за восемь часов никто из гонщиков не останавливался на трассе. Самым серьезным гоночным происшествием стал разворот Макса Ферстаппена в «эске» на третьем секторе.

Третьим день завершил Серхио Перес на Racing Point – новая машина команды Лоуренса Стролла так сильно напоминает чемпионскую W10 2019 года, что в паддоке уже пошли шутки о трех первых позициях Mercedes.

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Макс Ферстаппен на Red Bull стал четвертым, проехав за день рекордные 168 кругов, Даниил Квят принес AlphaTauri пятый результат. У россиянина утром имел место не самый приятный эпизод, когда машина остановилась на пит-лейне, едва покинув боксы – но механики быстро привели AT01 в порядок. 

Карлос Сайнс из McLaren и Даниэль Риккардо из Renault уложились в секунду от лучшего времени, также обращает на себя внимание девятый результат Джорджа Расселла на Williams. Пока все машины нового сезона укладываются по темпу в 1,5 секунды. 

Motorsport.com Россия в течение всего дня вел прямую текстовую трансляцию тестов в Барселоне и продолжит делать это в четверг. 

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Результаты первого дня тестов Формулы 1 в Барселоне

Позиция Гонщик Команда Время Круги Шины*
1 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:16,976 94
2 Валттери Боттас  Mercedes +0,337 79
3 Серхио Перес Racing Point +0,399 58
4 Макс Ферстаппен Red Bull +0,540 168
5 Даниил Квят AlphaTauri +0,722 115
6 Карлос Сайнс McLaren +0,866 161
7 Даниэль Риккардо Renault +0,897 54
8 Эстебан Окон  Renault  +1,028 62
9 Джордж Расселл Williams +1,192 73
10 Лэнс Стролл Racing Point +1,306 50
11 Шарль Леклер Ferrari +1,313 131
12 Николя Латифи Williams +1,406 63
13 Роберт Кубица Alfa Romeo +1,410 59
14 Кевин Магнуссен Haas +1,490 104
15 Антонио Джовинацци Alfa Romeo +3,120 78

*на тестах используется пять составов шин, от самого жесткого С1 до самого мягкого С5

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне I
Автор Александр Кабановский

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12 мар. - 15 мар.
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