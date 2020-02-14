«По два дня не спал». Окон о работе в Mercedes

В 2019 году Эстебан Окон остался без места призового пилота и выполнял в команде Mercedes функции запасного гонщика, а также работал на симуляторе. На недавней презентации команды Renault, куда француз перешел зимой, Окон рассказал о том, насколько высокой была нагрузка на него по ходу прошлого сезона.

«Мне было непросто, – сообщил пилот журналистам. – Порой я вообще не спал по два дня, график был просто сумасшедшим. Часами работаешь на симуляторе, потом сразу же куда-то летишь, потом тут же включаешься в работу на трассе. Mercedes использовала меня грамотно, но нагружала по полной».

По словам гонщика, после декабрьских тестов масса его тела опустилась до минимального показателя и перед началом зимнего цикла физподготовки он чувствовал себя «совершенно разбитым».

«Пришлось очень сильно поработать над собой и потратить на это дополнительное время, – рассказал Окон о том, как проводил зиму. – Обычно я уезжаю из тренировочного лагеря 23 декабря и возвращаюсь 5 или 6 января – теперь уехал 24-го и вернулся уже 2-го. Домой за зиму я так и не смог заехать – если не тренировался, то был на базе команды. Так или иначе, своих целей я достиг – смог набрать 4,5 килограмма. И это все – мышечная масса, что, мягко говоря, неплохо».