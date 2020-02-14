«По два дня не спал». Окон о работе в Mercedes
В прошлом году могло показаться, что Эстебан Окон не слишком напрягается: на кадрах телетрансляций француз, как правило, стоял в боксах и смотрел в монитор. Однако на деле, по словам пилота, сезон выдался для него просто выматывающим
В 2019 году Эстебан Окон остался без места призового пилота и выполнял в команде Mercedes функции запасного гонщика, а также работал на симуляторе. На недавней презентации команды Renault, куда француз перешел зимой, Окон рассказал о том, насколько высокой была нагрузка на него по ходу прошлого сезона.
«Мне было непросто, – сообщил пилот журналистам. – Порой я вообще не спал по два дня, график был просто сумасшедшим. Часами работаешь на симуляторе, потом сразу же куда-то летишь, потом тут же включаешься в работу на трассе. Mercedes использовала меня грамотно, но нагружала по полной».
По словам гонщика, после декабрьских тестов масса его тела опустилась до минимального показателя и перед началом зимнего цикла физподготовки он чувствовал себя «совершенно разбитым».
«Пришлось очень сильно поработать над собой и потратить на это дополнительное время, – рассказал Окон о том, как проводил зиму. – Обычно я уезжаю из тренировочного лагеря 23 декабря и возвращаюсь 5 или 6 января – теперь уехал 24-го и вернулся уже 2-го. Домой за зиму я так и не смог заехать – если не тренировался, то был на базе команды. Так или иначе, своих целей я достиг – смог набрать 4,5 килограмма. И это все – мышечная масса, что, мягко говоря, неплохо».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Эстебан Окон
|Команды
|Mercedes В Магазин , Renault F1 Team
|Автор
|Валентин Хорунжий
«По два дня не спал». Окон о работе в Mercedes
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