По душе ли Максу перспектива стать чемпионом Ф1 в спринте? Вот его ответ
По словам прагматичного голландца, ему важно завоевать титул – а как и где это произойдет, не имеет никакого значения
Максу Ферстаппену осталось заработать всего три очка в шести оставшихся этапах сезона, чтобы гарантировать себе звание трехкратного чемпиона мира и встать в один ряд с Джеком Брэбэмом, Джеки Стюартом, Ники Лаудой, Нельсоном Пике и Айртоном Сенной.
Пилот Red Bull наверняка оформит новый титул уже в следующие выходные в Катаре – причем с высокой вероятностью это случится уже по ходу субботнего спринта, где голландцу достаточно финишировать шестым.
Если это произойдет, Макс станет первым гонщиком в истории Ф1, который победит в чемпионате не после финиша очередной гонки, а уже по ходу предварительных заездов уик-энда. По мнению хардкорных болельщиков, это идет вразрез с традициями спорта и служит очередным свидетельством того, что новые владельцы из Liberty Media не дорожат его наследием.
Недавно самого Ферстаппена спросили, что он думает по этому поводу и не странно ли ему стать «субботним чемпионом».
«Мне без разницы, – ответил Ферстаппен. – Случится это в субботу, в воскресенье или вообще на другом этапе. Я просто не задумываюсь о подобных вещах.
Может, [стать чемпионом в субботу] будет даже лучше. Мы сможем славно повеселиться тем же вечером, хотя тут есть перспектива ухудшить время реакции на старте главной гонки в воскресенье. На самом деле, конечно, все это меня совершенно не волнует.
Мы с командой проводим по-настоящему классный сезон. И где именно я завершу его победой – не имеет значения».
Гонщик добавил: «Это не тот случай, когда для титула необходимо выиграть пять этапов подряд, или же все решается на финальном Гран При. Так что переживать мне не о чем».
Гран При Катара пройдет с 6 по 8 октября.
Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки, Серхио Перес, Red Bull Racing, и сотрудники команды празднуют победу в Кубке конструкторов
Фото: Джейк Грант / Motorsport Images
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