Плюсы и минусы всех команд Ф1: взгляд Гэри Андерсона

Гэри Андерсон известен болельщикам Формулы 1 как технический директор команд Jordan и Stewart. В последние же годы этот специалист выступает главным образом как эксперт в разнообразных СМИ.

Несколько дней назад Андерсон написал большой материал для издания The Race, в котором разобрал очевидные и не очень факты, которые позволяют каждой из десяти команд надеяться на прогресс в сезоне 2022 года или, наоборот, будут препятствием для этого прогресса.

Как прекрасно известно болельщикам, в 2022 году вступили в силу новые технические требования, что повышает шансы на изменение в раскладе сил – в частности, на ситуацию, когда благодаря хитроумному решению не самая богатая команда обгонит (по крайней мере, в начале сезона) лидеров. К тому же, еще в прошлом году вступило в силу ограничение бюджетов, которое уменьшило разницу в суммах, которые тратят на участие в чемпионате мира разные коллективы.

Однако, по мнению Андерсона, одни команды смогли сохранить и используют имеющиеся у них сильные стороны – а другие так и не разобрались с накопившимися проблемами. А потому некоторые могут быть в целом спокойны за свое место в числе лидеров, а другим никакая смена регламента не поможет.

Мы пересказываем основные тезисы эксперта по каждой из команд Формулы 1.

Mercedes

Сложно сомневаться, что Mercedes способна без проблем справляться с глобальными изменениями правил. В конце концов, эта команда сохранила свое доминирование в 2017 году, когда чемпионат перешел на более широкие болиды с большей прижимной силой.

У Mercedes отличная команда двигателистов, и силовые установки немецкой марки долгие годы были лучшими. Однако даже в прошлом году, когда другие мотористы подтянули характеристик своих двигателей и на первый раз вышла эффективность шасси, автомобиль W12 позволил команде выиграть Кубок конструкторов.

Основа команды была создана еще Россом Брауном, и заслугой Тото Вольфа является то, что он сохранил ключевых инженеров и создал им стабильные условия труда. Плюс обеспечил высокий уровень инфраструктуры.

Фото: Simon Galloway / Motorsport Images

С одной стороны, у Mercedes вроде бы есть все для успеха в 2022 году. Однако стоит вспомнить, что команда максимально эффективна в условиях поступательной эволюционной работы над машиной определенной концепции. Будет ли она столь же успешна в работе с радикально отличающейся от предшественницы машиной?

Red Bull

Если бы пришлось делать ставку на то, кто найдет наилучшие технические решения на основе новых правил, то Андерсон поставил бы свои деньги на Red Bull. Причина проста – главный конструктор Эдриан Ньюи.

Некоторые говорят, что Ньюи способен видеть распределение воздушных потоков даже без испытаний в трубе. И хотя Андерсон в это не верит, он соглашается, что Ньюи – лучший в своем деле.

По опыту прежних лет можно ожидать, что Red Bul не будет сильнейшей командой в начале сезона, но она умеет фантастически быстро прогрессировать и в итоге добиваться успеха. Ограничение бюджетов также сыграет ей на руку: из топ-команд «Быки» всегда умели тратить меньше других.

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

В итоге может оказаться, что шансы на Кубок конструкторов будут зависеть от формы Серхио Переса, который уже не будет новичком и у которого уже не будет оправданий.

Впрочем, есть неопределенность и с Honda. Компания обещает продолжить помощь с моторами, но насколько она будет существенной? Ключевым сейчас является переход на новое топливо E10 – а это не такая уж и простая задача.

Ferrari

Благодаря своей долгой истории в Формуле 1 Ferrari представляется самой стабильной командой. Однако на деле все вовсе не так. Политика Скудерии традиционно сводилась к парадигме: «Выиграй или пошел вон!». Если побед не было, коллектив легко менял и руководителей, и пилотов.

Теперь руководство компании, похоже, начало смотреть на ситуацию иначе. В последние годы текучка кадров в команде прекратилась.

Маттиа Бинотто остается начальником и в команде, и на ее фабрике. Он провел реструктуризацию, и теперь Ferrari пора вернуться в лидеры. При прошлой смене регламента в 2017 году Скудерия первой придумала сдвинуть выше входные отверстия понтонов (чтобы туда попадал потокс меньшим количеством завихрений) и существенно прибавила. Так что работать с правилами она умеет.

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Правда, это же обернулось Скудерии во вред. Инженеры слишком вольно интерпретировали правила в части устройства силовых установок – а когда в 2020 году были вынуждены отказаться от своего (так и оставшегося секретным благодаря договоренностям с FIA) решения, потеряла сразу много позиций в Кубке конструкторов.

Теперь у Бинотто и его команды есть еще один шанс воспользоваться сменой правил. Если не выйдет снова, руководители компании могут вернуться к прежней политике «Выиграй или пошел вон!».

McLaren

Ситуация в McLaren внешне похожа на ситуацию в Ferrari, отмечает Андерсон. С той разницей, что если Бинотто работает в Скудерии уже много лет, в McLaren сейчас руководят относительно новые люди. Успехи команды связаны с именами Рона Денниса, Эдриана Ньюи и Мартина Уитмаша, которые более там не работают.

Вместо них теперь Зак Браун, Андреас Зайдль и Джеймс Ки. К счастью, они, похоже, сработались, хотя все трое – очень разные.

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ки – индивидуалист, но с отличным пониманием всех аспектов, которые делают автомобиль быстрым. В бытность конструктором в Toro Rosso он являлся потенциальным наследником Ньюи – а когда этой замены не случилось, устроился в McLaren. И под его руководством машины определенно стали быстрее.

Однако по-настоящему вся эта троица до сих пор не доказала свою эффективность. И смена регламента в 2022 году дает им такую возможность.

AlphaTauri

Эта команда начала XXI век в конце пелотона под именем Minardi, напоминает Андерсон. Затем она стала дочерней структурой Red Bull, начальной школой, через которую прошли Себастьян Феттель, Даниэль Риккардо, Макс Ферстаппен и Пьер Гасли: все они в итоге побеждали в гонках, а двое выиграли титулы.

Однако постепенно стало очевидно, что команду пора отправлять в самостоятельное плаванье, снижая зависимость от Red Bull. Проблема в том, что идею самостоятельности продвигал главный конструктор Джеймс Ки. И не добившись этого полностью, предпочел перейти в McLaren.

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

С уходом Ки AlphaTauri ничего не осталось, как еще сильнее усилить техническое сотрудничество с Red Bull. В итоге в сезон 2022 года она входит в сильной зависимости от «Быков», но на правах бедного родственника, на которого валятся все технические неудачи головной команды – а успешные новшества, напротив, доходят с запозданием.

Не лучшее положение, заключает Андерсон.

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Alpine

Если посмотреть на французскую заводскую команду, то может показаться, что в последние годы ей более всего не везло. Вот уже много лет как коллектив, год назад сменивший имя на Alpine, вернула себе статус заводского и декларирует амбиции быть среди лидеров. Но пока эти амбиции никак не оправдываются. Невезение? Андерсон считает, что нет.

У Alpine, по его мнению, есть две основные проблемы, которые сохранятся и в этом году. Первая связана с естественной зависимостью от силовых установок Renault – которые пусть немного, но стабильно уступают в мощности агрегатам других марок.

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Вторая – это размытость обязанностей в руководстве. Команда не способна быстро выбирать, в каком направлении развивать свои машины, и при этом в коллективе присутствует явный страх принять неверное решение. Однако в условиях Формулы 1 ошибка порой является меньшим злом, чем отсутствие решения в принципе.

Смена регламента потребует от всех принимать решения не в течение дня, а в течение часа. И в таких условиях недостатки Alpine проявятся еще сильнее.

Aston Martin

По мнению Андерсона, проблема этой команды в том, что на нее возложили больше амбиций, чем она способна вывезти.

В прошлом известная как Force India, команда славилась как успешный середняк, который при небольшом бюджете в 2016 и 2017 годах занимал четвертое место в Кубке конструкторов. Однако затем из-за финансовых проблем команда была продана Лоуренсу Строллу и переименована сначала в Racing Point, а потом в Aston Martin.

Стролл принес в команду деньги – но пока не понял, что в Формуле 1 победу нельзя купить, а можно только заслужить. И от этого начались новые беды.

Лоуренс Стролл, Aston Martin F1 Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Стролл очевидно не готов ждать. Уже в 2020 году его нетерпение привело к тактике копирования болида Mercedes. Тогда это вылилось в споры с FIA, но в итоге закончилось неплохим четвертым местом в Кубке конструкторов.

А вот 2021 год показал, что у Aston Martin проблемы. Небольшие изменения в правилах сильнее всего сыграли именно против британского коллектива. Mercedes тоже досталось – вот только там быстро нашли и решили проблему, а в Aston Martin так до конца сезона и не нашлось специалистов, способных понять и устранить причину потери скорости.

С учетом того, что теперь с Aston Martin нет и Отмара Сафнауэра, а также принимая в расчет нетерпеливость Лэнса Стролла, Андерсону трудно представить успех британцев в 2022 году.

Williams

Андерсон рад, что команда сохранила прежнее название, но все же просит признать, что это совсем не тот коллектив, каким он был при сэре Фрэнке Уильямсе.

Тогда это была инжиниринговая компания, которая выступает в гонках. Теперь, со сменой владельцев, это скорее инвестиционная компания, которая выступает в гонках.

Алекс Элбон, Николя Латифи, Williams Фото: Williams

После провального 2019 года Williams начала восстанавливаться и улучшать результаты, а смена регламента дает ей дополнительные шансы. Однако, по мнению Андерсона, быстро достичь прогресса невозможно, а путь Williams наверх если и продолжится, то будет постепенным.

Alfa Romeo

Команда, которая на самом деле называется Sauber, долгие годы умудряется работать с крупными автомобильными марками (такими как Alfa Romeo и BMW) и сохранить при этом независимость. Однако, по мнению Андерсона, ждать от нее прорыва не стоит.

Во-первых, база команды находится в Швейцарии. Это отличное место для туризма – но туда сложно переманивать талантливых сотрудников с семьями из других частей Европы.

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Но главное – это психологический настрой в руководстве. В последние годы Alfa Romeo, мягко сказать, звезд с неба не хватала. А руководство командой ни разу не выглядело расстроенным таким положением дел – словно при наличии спонсорских контрактов и при сравнительн низком уровне расходов и так все устраивает.

Если команда и правда не видит большой проблемы в своем нынешнем положении – она, по мнению Андерсона, просто не способна на какой-либо прорыв.

Haas

Ситуация в Haas еще сложнее, чем в Alfa Romeo. У этой команды, напоминает Андерсон, по сути даже нет своей собственной фабрики. Вместо этого коллектив Джина Хааса предпочитает покупать все, что только возможно, на стороне. Шасси Haas делает Dallara, а большинство остальных компонентов поступает от Ferrari.

Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

В обычные годы это делает Haas зависимым от поставщиков – та же Скудерия, очевидно, осуществляет поставки клиентам, только когда изготовила соответствующие запчасти для себя.

Однако в прошлом сезоне Haas предприняла рисковую стратегию выступить в гонках фактически на прошлогодних машинах (конечно, подогнанных под изменения регламента в части конструкции днища) и полностью сосредоточиться на болидах 2022 года. Начав раньше всех, Haas могла заранее разместить нужные заказы и избежать задержек с поставками.

Вопрос лишь в том, насколько команда угадала с тем, что именно решили заказать. Если окажется, что им не повезло, Джину Хаасу может просто надоесть выписывать чеки.