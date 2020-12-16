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Формула 1 / Аналитика

Плохие старты и старые грабли. Почему Квят опять вылетел из Формулы 1

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Плохие старты и старые грабли. Почему Квят опять вылетел из Формулы 1
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, редактор

Вспоминаем вторую часть карьеры российского гонщика и разбираемся, почему она подошла к концу

Ну что же, Даниил Квят официально перестал быть пилотом Формулы 1. Сегодня AlphaTauri объявила о замене российского пилота на Юки Цуноду. Формально, место еще остается в Red Bull, но надежд на него у российских поклонников нет – борьбу с Алексом Элбоном за это место Даниил проиграл еще в прошлом году. 

Скорее всего, 2021 год Квят проведет в статусе резервиста или тест-пилота: будет осмыслять пройденный путь и искать новые карьерные варианты. Со вторым мы, чем могли, помогли ему в этом материале. А вот первое – весьма интересный вопрос.

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Возвращение Даниила в Формулу 1 было практически сказкой. Во-первых, после тотального провала в 2017 году и пропуска 2018-го уже не особо верилось, что россиянину в принципе дадут второй шанс. Сколько таких случаев вообще было в Ф1? Вернуться после пропущенного сезона еще можно. Но когда тебя отчислили еще до конца чемпионата. Да еще вернуться в ту же самую команду. Кажется, Квят стал первопроходцем.

Второе чудо состояло в том, как именно Даниил вернулся. За первые шесть этапов сезона-2019 россиянин лишь раз финишировал вне очков, да и весь чемпионат в целом проводил достойно. Да, слабее своего напарника Пьера Гасли, но на том болиде Toro Rosso угнаться за французом смогли бы очень немногие.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Вишенкой на торте стало выступление Квята в Хоккенхайме, где он вырвал третий в карьере подиум. К большому сожалению, осенью проклюнулась старая болезнь российского пилота – нестабильность. Выдержать весь сезон на одном уровне он не смог. И как показывают результаты того же Гасли – дело было не в машине. 

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Несмотря на осенний спад, выступления Квята в 2019-м хватило, чтобы его продлили на 2020-й. Надо правда учесть, что у Red Bull и не было особых альтернатив: в системе команды не нашлось новичков, способных подняться на уровень Ф1. Но радости от того, что российский пилот остался в Ф1, это не уменьшило.

Однако, сезон-2020 начался совсем не так, как прошлый. Что сыграло свою роль – зимнее расставание с Келли Пике, ковидный локдаун или изменение машины – так сразу не скажешь. Но новый чемпионат у Квята не пошел.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Гасли принялся раз за разом уничтожать россиянина как в квалификациях, так и в гонках. Еще до чудесной победы в Монце Пьер вел у Даниила по очкам со счетом 18-2. В дальнейшем разрыв в очках только рос, а счет в квалификации хуже, чем у Квята, лишь у Латифи, Элбона и Окона. 

Свои успехи у Даниила, безусловно, были. Взять хотя бы гонку в Имоле, где россиянина менее секунды отделило от подиума. Однако, Квят чаще пользовался подарками фортуны, чем добивался чего-то сам. Лучшие гонки россиянин в этом сезоне провел за счет того, что не ошибся и не убил шины, а не за счет сумасшедших прорывов и прыжков выше головы. Достаточно сказать, что тот же Гасли всего четыре раза был классифицирован вне топ-10. У Квята таких гонок набралось девять. 

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Старые грабли

Нынешнее увольнение Квята вовсе не свидетельствует о том, что он плохой пилот. Но он оказался недостаточно хорош: Даниил дважды проиграл дуэль Гасли, как ранее сделал с Карлосом Сайнсом. И логично, что в Red Bull решили от него избавиться: почему не попробовать молодого таланта вместо явно второго номера? 

Вдобавок, Квят так и не изжил старые ошибки. Например, провальные старты. Из последних этапов Даниил не терял позиций на старте лишь в Абу-Даби. В Сахире он формально выиграл одно место на первом круге, но лишь из-за аварии трех человек впереди. На деле же Квят пропустил Риккардо и Сайнса, стартовавших позади.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

В Бахрейне столкновению Даниила с Грожаном предшествовал провал россиянина в глубь второй десятки. А, например, в Португалии Квят за круг с 13-го места откатился на 19-е. Об отсутствии стартовых прорывов даже говорить не будем. 

Сохранилась и проблема нестабильности. Даниилу нечасто удавалось выжимать из машины весь потенциал, и хорошие гонки соседствовали не то, чтобы с сильно плохими (таких было мало), но с не самыми лучшими. 

Вдобавок, в паре с Гасли Квят утратил былое квалификационное преимущество над напарниками. А еще стал реже обгонять. Низкие стартовые позиции зачастую позволяли Даниилу выступать в гонках лучше, чем в квалификациях: многочисленные сходы и аварии происходили перед ним. Но сам Квят редко демонстрировал нам прорывы на трассе.

За 17 Гран При он отыграл 19 позиций к финишу относительно старта. Его средняя стартовая позиция – 12-я, среднее место на финише – 11-е. А сосчитать, сколько раз гонка Даниила портилась из-за того, что он мог пройти одного более медленного соперника (чаще всего Эстебана Окона) – весьма трудно. 

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Середнякам здесь не место

Квят-2020 покидает Формулу 1 крепким пилотом, который не доказал, что он чем-то лучше других. Возможно, в чемпионате есть пилоты слабее, но у них другие плюсы. У Даниила же их нашлось слишком мало. Его карьеру можно сравнить с Кевином Магнуссеном, который тоже теперь покидает чемпионат: датчанин тоже побывал в топ-команде, и она тоже была не в лучшей форме. Он тоже стоял на подиуме, тоже пропускал сезон, тоже вернулся в более слабую команду. 

А сейчас точно так же покидает чемпионат. Не потому, что оказался самым слабым. А потому, что не оказался особенным. А в чемпионате, где выступает всего 20 человек, особенным должен быть каждый.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят
Команды AlphaTauri
Автор Иван Матушкин

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