Ну что же, Даниил Квят официально перестал быть пилотом Формулы 1. Сегодня AlphaTauri объявила о замене российского пилота на Юки Цуноду. Формально, место еще остается в Red Bull, но надежд на него у российских поклонников нет – борьбу с Алексом Элбоном за это место Даниил проиграл еще в прошлом году.

Скорее всего, 2021 год Квят проведет в статусе резервиста или тест-пилота: будет осмыслять пройденный путь и искать новые карьерные варианты. Со вторым мы, чем могли, помогли ему в этом материале. А вот первое – весьма интересный вопрос.

Воскрешение карьеры

Возвращение Даниила в Формулу 1 было практически сказкой. Во-первых, после тотального провала в 2017 году и пропуска 2018-го уже не особо верилось, что россиянину в принципе дадут второй шанс. Сколько таких случаев вообще было в Ф1? Вернуться после пропущенного сезона еще можно. Но когда тебя отчислили еще до конца чемпионата. Да еще вернуться в ту же самую команду. Кажется, Квят стал первопроходцем.

Второе чудо состояло в том, как именно Даниил вернулся. За первые шесть этапов сезона-2019 россиянин лишь раз финишировал вне очков, да и весь чемпионат в целом проводил достойно. Да, слабее своего напарника Пьера Гасли, но на том болиде Toro Rosso угнаться за французом смогли бы очень немногие.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Вишенкой на торте стало выступление Квята в Хоккенхайме, где он вырвал третий в карьере подиум. К большому сожалению, осенью проклюнулась старая болезнь российского пилота – нестабильность. Выдержать весь сезон на одном уровне он не смог. И как показывают результаты того же Гасли – дело было не в машине.

Спад и стагнация

Несмотря на осенний спад, выступления Квята в 2019-м хватило, чтобы его продлили на 2020-й. Надо правда учесть, что у Red Bull и не было особых альтернатив: в системе команды не нашлось новичков, способных подняться на уровень Ф1. Но радости от того, что российский пилот остался в Ф1, это не уменьшило.

Однако, сезон-2020 начался совсем не так, как прошлый. Что сыграло свою роль – зимнее расставание с Келли Пике, ковидный локдаун или изменение машины – так сразу не скажешь. Но новый чемпионат у Квята не пошел.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Гасли принялся раз за разом уничтожать россиянина как в квалификациях, так и в гонках. Еще до чудесной победы в Монце Пьер вел у Даниила по очкам со счетом 18-2. В дальнейшем разрыв в очках только рос, а счет в квалификации хуже, чем у Квята, лишь у Латифи, Элбона и Окона.

Свои успехи у Даниила, безусловно, были. Взять хотя бы гонку в Имоле, где россиянина менее секунды отделило от подиума. Однако, Квят чаще пользовался подарками фортуны, чем добивался чего-то сам. Лучшие гонки россиянин в этом сезоне провел за счет того, что не ошибся и не убил шины, а не за счет сумасшедших прорывов и прыжков выше головы. Достаточно сказать, что тот же Гасли всего четыре раза был классифицирован вне топ-10. У Квята таких гонок набралось девять.

Старые грабли

Нынешнее увольнение Квята вовсе не свидетельствует о том, что он плохой пилот. Но он оказался недостаточно хорош: Даниил дважды проиграл дуэль Гасли, как ранее сделал с Карлосом Сайнсом. И логично, что в Red Bull решили от него избавиться: почему не попробовать молодого таланта вместо явно второго номера?

Вдобавок, Квят так и не изжил старые ошибки. Например, провальные старты. Из последних этапов Даниил не терял позиций на старте лишь в Абу-Даби. В Сахире он формально выиграл одно место на первом круге, но лишь из-за аварии трех человек впереди. На деле же Квят пропустил Риккардо и Сайнса, стартовавших позади.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

В Бахрейне столкновению Даниила с Грожаном предшествовал провал россиянина в глубь второй десятки. А, например, в Португалии Квят за круг с 13-го места откатился на 19-е. Об отсутствии стартовых прорывов даже говорить не будем.

Сохранилась и проблема нестабильности. Даниилу нечасто удавалось выжимать из машины весь потенциал, и хорошие гонки соседствовали не то, чтобы с сильно плохими (таких было мало), но с не самыми лучшими.

Вдобавок, в паре с Гасли Квят утратил былое квалификационное преимущество над напарниками. А еще стал реже обгонять. Низкие стартовые позиции зачастую позволяли Даниилу выступать в гонках лучше, чем в квалификациях: многочисленные сходы и аварии происходили перед ним. Но сам Квят редко демонстрировал нам прорывы на трассе.

За 17 Гран При он отыграл 19 позиций к финишу относительно старта. Его средняя стартовая позиция – 12-я, среднее место на финише – 11-е. А сосчитать, сколько раз гонка Даниила портилась из-за того, что он мог пройти одного более медленного соперника (чаще всего Эстебана Окона) – весьма трудно.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Середнякам здесь не место

Квят-2020 покидает Формулу 1 крепким пилотом, который не доказал, что он чем-то лучше других. Возможно, в чемпионате есть пилоты слабее, но у них другие плюсы. У Даниила же их нашлось слишком мало. Его карьеру можно сравнить с Кевином Магнуссеном, который тоже теперь покидает чемпионат: датчанин тоже побывал в топ-команде, и она тоже была не в лучшей форме. Он тоже стоял на подиуме, тоже пропускал сезон, тоже вернулся в более слабую команду.

А сейчас точно так же покидает чемпионат. Не потому, что оказался самым слабым. А потому, что не оказался особенным. А в чемпионате, где выступает всего 20 человек, особенным должен быть каждый.