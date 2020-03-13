План спасения. Сможет ли Формула 1 переписать календарь и все-таки провести сезон-2020

Перед организаторами Формулы 1 и FIA стоит невероятная по трудности задача – нужно постараться сверстать новый календарь так, чтобы найти место хоть для каких-то гонок из числа отложенных на неопределенный срок.

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У Чейза Кэри есть прямая мотивация спасать каждую гонку. Промоутеры платят за право провести ее по 25-30 миллионов долларов, а некоторые значительно больше. И в случае, если какой-то этап приходится отменять, организаторам чемпионата это стоит ощутимых финансовых потерь.

Потенциальный сценарий со стартом сезона в Баку обсуждался в четверг вечером на встрече боссов команд с Россом Брауном. Главной темой была, конечно, отмена Гран При Австралии. Впрочем, довольно быстро стало ясно, что Бахрейн и Вьетнам могут вскоре пополнить список.

По общему мнению участников встречи, сейчас важно выработать долговременную стратегию, определиться с судьбой апрельских и майских этапов и рассматривать в качестве базового сценарий с началом чемпионата со сдвоенного уик-энда в Азербайджане и Канаде.

Это означает, что вместе со всеми весенними выездными гонками вне игры оказываются Гран При Нидерландов, Испании и Монако.

В Зандфорте всю зиму вели работы, модернизируя трассу ради возвращения Ф1 Фото: Крис Схотанус

Каждый отмененный этап – это безусловная потеря. Все, чья работа связана с Формулой 1, выстраивают свой график, исходя из календаря. Сотрудники команд, журналисты и официальные лица заранее планируют поездки, бронируют перелеты и отели, телекомпании формируют эфирную сетку и привлекают дополнительный персонал. Кроме того, все традиционно намечают отпуска на август.

Понятно, что если пробовать отыскать новое место для гонок, которые помешала провести эпидемия Covid-19, то именно летний перерыв кажется самым простым вариантом. Объяснить отказ от каникул можно форс-мажором и резким снижением нагрузки в апреле и мае.

C точки зрения логистики проще всего перенести европейские Гран При – именно их спасение наверняка и станет главным приоритетом для Liberty Media.

Гонка в Монако неизменно входит в календарь Ф1 с 1955 года Фото: Daimler AG

Гонка в Монако стоит особняком. Ее устроители вовсе не платят за право принять этап, но значимость гламурного городского Гран При столь велика во всех смыслах, что Чейз Кэри определенно попробует отыскать хоть какой-то выход. Однако власти княжества готовы перекрывать его улицы и затруднять жизнь горожан всего дважды в год – один раз для Формулы 1, второй – для Формулы Е или исторического гоночного фестиваля попеременно.

В любом случае, все эти события проходят в мае. И если провести Гран При в привычное время не выйдет, отыскать для него новую дату совершенно нереально.

Похожая в целом история и с Барселоной. Напомним, у испанских промоутеров сейчас годичный контракт, а у самой трассы – серьезные финансовые проблемы. Найти дополнительное финансирование для организации гонки в августе едва ли получится, да и Ф1 не слишком заинтересована в ее спасении.

И без того не самое радужное будущее этапа в Барселоне теперь заметно ухудшилось Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Совершенно другая история – этап на «Зандфорте». Возвращение Ф1 на этот автодром изначально было проектом Liberty, потому дата 9 августа (сразу следом за Гран При Венгрии) выглядит вполне вероятной. Также в качестве варианта можно рассмотреть 23 августа – за неделю до Спа – но тогда три этапа после укороченного перерыва пройдут подряд, а по опыту 2018 года такой вариант признали нежелательным.

Кроме того, болельщики Макса Ферстаппена могут просто не выдержать двух подряд домашних этапов своего пилота.

Если говорить про «Зандфорт» в августе, то тут есть еще несколько плюсов – исторически гонка проходила именно в этом месяце, да и погода определенно будет лучше, чем в начале мая. Местным организаторам тоже наверняка понравится возможность получить несколько дополнительных месяцев на подготовку.

Последний Гран При прошел в Зандфорте в августе 1985-го. Ники Лауда (№1) выиграл ту гонку, опередив своего партнера по McLaren Алена Проста Фото: Motorsport Images

Разумеется, без сложностей перенос не обойдется. Зандфорт – популярный курорт, и значительная часть мест в отелях на август наверняка уже забронирована. Разместить там всю Формулу 1 с гонками поддержки, а также многочисленных болельщиков будет очень непросто. Да и тем зрителям, кто собирался приехать на гонку в мае, такие перспективы могут нарушить планы на летний отдых.

Есть чуть иной вариант – провести Гран При Нидерландов 26 июля, между Сильверстоуном и Венгрией. Это сохранит летние каникулы неизменными, но опять-таки приведет к трем гонкам подряд.

Реально ли организовать в августе этап за пределами Европы? Да, но это очень сложно. Наверное, проще было бы что-то придумать осенью, но как мы уже убедились недавно на примере Гран При Китая, это тоже крайне непростая задача.

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Как же быть с Австралией, Бахрейном и Вьетнамом? С Мельбурном, как ни печально, на 2020 год можно попрощаться. Бюджет, который был предназначен для превращения Альберт-парка в гоночную трассу, уже израсходован. В четверг, 12 марта, даже успели пройти сессии серий поддержки.

Вьетнам для Кэри имеет ровно такую же значимость, как и Зандфорт. Но вот подобрать этой гонке новую дату не в пример сложнее. Разумеется, местные власти без проблем перекроют улицы в любой нужный уик-энд – проблема в том, чтобы отыскать такой. С Бахрейном, который недалеко от Европы, в этом плане все несколько проще.

По иронии, гонка в Китае, которую отменили из-за коронавируса самой первой, в нынешней ситуации, похоже, вполне могла бы пройти в изначально запланированные сроки. Сейчас это, понятное дело, уже невозможно. В случае с Шанхаем важно учитывать и погодный фактор – в ноябре там уже слишком холодно для Ф1.

Понятно, что новые даты для всех этих Гран При будут пытаться отыскать ближе к концу чемпионата. Сейчас последнюю строчку в календаре занимает Гран При Абу-Даби, намеченный на 29 ноября. В теории можно организовать этап в Бахрейне или Вьетнаме 6 декабря, но шейхи из Эмиратов платят немалые деньги именно за право принимать финал сезона. Так что в теории их гонку можно провести на неделю позже, а последний уик-энд ноября отдать одному из перенесенных этапов.

Работы на трассе в Ханое Фото: Vietnam Grand Prix Corporation

В теории удобно сформировать связку гонок в Сахире и на острове Яс – но на практике организаторы обоих Гран При очень не хотели бы подобного соседства. Впрочем, в нынешней ситуации это может стать выходом – и способом привлечь в регион больше болельщиков на более долгий срок.

Пытаться перенести Абу-Даби на 13 декабря и городить в конце чемпионата строенные этапы едва ли имеет смысл, особенно учитывая желание команд оставить побольше времени на подготовку к 2021 году и новому регламенту.

В равной степени ни у кого не вызовет восторга перспектива оставить финал сезона на нынешнем месте и добавить гонку 22 ноября, между Бразилией и Абу-Даби. Но все же такой вариант допустим, если это будет Гран При Бахрейна, так как это проще логистически.

Болельщики Ф1 уже привыкли, что чемпионат финиширует в Абу-Даби Фото: Эрик Юниус

Пока в календаре свободны 4 и 18 октября, но в каждом из случаев попытка провести гонку приведет в возникновению серии из четырех этапов за четыре недели – подобное просто исключено.

Что же получается? Если сезон все же начнется в июне в Баку, то из всех отложенных Гран При вернуть в календарь получится максимум два – голландский и один из выездных. Это означает 17 гонок за год. На самом деле, не такая плохая перспектива, учитывая перенос на год европейского футбольного чемпионата и возможные проблемы с Олимпиадой-2020 в Токио.

Один из боссов команд обронил слова, что в Liberty хотели бы видеть 18 гонок, но этот план потребует серьезных компромиссов. Для исполнительного менеджера Ф1 Хлои Таргетт-Адамс, которая отвечает за календарь, настало очень непростое время.