«План на 10 лет». Хэмилтон раскрыл цели в переговорах с Mercedes
Лидер команды хочет, чтобы новый контракт определил его жизнь и после ухода из Формулы 1.
Контракт шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона с Mercedes истекает в конце нынешнего сезона. И он, и руководство команды не раз выражали готовность продлить соглашение, но пока не провели переговоров.
Хэмилтон отметил, что при заключении контракта для него главным будут не условия на ближайшие сезоны в Формуле 1, а то, как договор скажется на его жизни после завершения карьеры.
«Наши цели совпадают и я уверен, что в течение пары месяцев мы все обсудим, – сказал Хэмилтон. – Я знаю, что Тото ждет разговора, но я пока полностью сосредоточен на подготовке к сезону. Не хочется сейчас отвлекаться на контракт.
Сейчас весь вопрос в мелких деталях. Я готовлю свой план на следующие пять-десять лет, и смотрю на то, как на нем скажутся текущие решения. Позволят ли они мне так все подготовить, чтобы когда я уйду из Формулы 1, смог посвятить себя другим своим интересам? Это мелочь в сравнении с тем, что мы уже обсудили, но теперь говорить будем главным образом об этом».
Дополнительная информация: Адам Купер
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
«План на 10 лет». Хэмилтон раскрыл цели в переговорах с Mercedes
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