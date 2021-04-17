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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новости

«Плакать не собираюсь». Мазепин объяснил отставание от Шумахера

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По словам российского пилота, по темпу он на самом деле ближе к напарнику, чем можно предположить по итогам квалификации в Имоле

«Плакать не собираюсь». Мазепин объяснил отставание от Шумахера

В протоколе квалификации второго этапа сезона Никита Мазепин оказался выше лишь Юки Цуноды, который разбил машину в самом начале сессии. Россиянин показал 19-й результат, полсекунды проиграв напарнику по Haas Мику Шумахеру на быстрейшем круге.

Тем не менее, Никита считает, что на самом деле проигрывает немцу не так много.

«Я не смог собрать круг, – сказал Мазепин в ходе вечернего брифинга с журналистами. – В частности, я нагнал другую машину в конце круга и столкнулся с потерей прижимной силы. Да и начинать круг, обгоняя другую машину – тоже не совсем идеальная ситуация. В общем, да, я отработал не безупречно, но я не слишком взволнован по этому поводу.

Если смотреть на сектора, то мы видим, что мы с Миком на самом деле можем показывать времена в пределах одной десятой. Но такое случается, когда ты не можешь собрать круг. Плюс, когда ты сражаешься на 18-19 позиции, это не приводит к концу света. Так что, плакать по этому поводу я не собираюсь».

При этом Мазепин еще раз объяснил собственное поведение в концовке первого сегмента сессии, когда он обогнал Антонио Джовинацци непосредственно перед началом решающего круга. Итальянец обвинил Никиту в неуважении к договоренностям между пилотами, которые стараются не мешать друг другу в начале попыток.

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«Я расскажу обо всем с самого начала, – ответил Мазепин на предложение объяснить собственный маневр. – Когда я выезжал на попытку, я специально оставил большой зазор впереди до других машин, чтобы у меня было место, когда другие пилоты начнут замедляться перед 17-м и 18-м поворотами.

Я сделал все необходимые процедуры для прогрева тормозов и шин до того момента, как подъехал к 14-15 поворотам. А когда оказался на прямой перед 17-м, увидел, что впереди выстроилась очередь из пяти или шести машин. Во главе был один из пилотов Mercedes, которому, возможно, требовалось медленно ехать, чтобы подготовить свои шины, но я присоединился к очереди, и не планировал наругать соглашения.

Тем не менее, когда я подъехал к 17-му повороту, инженер сказал мне, что осталось всего 10 секунд и что мне надо начинать атаковать. Ко мне сзади уже подъехали Риккардо и Расселл, потому что они тоже хотели отправиться на круг. Я ускорился. Антонио увидел это и тоже стал ускоряться, но я уже подобрался очень близко к нему, выехав на главную прямую, и единственное, что я мог сделать – это продолжать ехать вперед».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Антонио Джовинацци , Мик Шумахер , Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Олег Карпов

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