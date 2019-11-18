Пит-стоп Red Bull в Бразилии стал самым быстрым в истории

До недавнего времени пит-стопы Red Bull занимали четыре верхние строчки в официальном списке рекордов, который ведет компания DHL. Во всей Формуле 1 только парни Кристиана Хорнера умеют менять колеса быстрее 1,97 секунды. Их лучший результат до Гран При Бразилии был зафиксирован в Хоккенхайме – 1,88.

Второй по скорости является Williams, всем остальным пока ни разу не удалось покорить двухсекундный рубеж.

В минувшее воскресенье в Сан-Паулу Red Bull обновила собственный рекорд, причем очень значительно – сразу на шесть сотых. Первый пит-стоп Макса Ферстаппена занял всего 1,82 секунды.

Правда, выезжая на трассу, голландец был вынужден уворачиваться от Роберта Кубицы и в итоге пропусти Льюиса Хэмилтона, но это уже совсем другая история.

К слову, пит-стоп самого Кубицы на 66-м круге стал вторым по скорости на «Интерлагосе», но его время составило уже 2,10 секунды. Две другие остановки Ферстаппена заняли 2,12 и 2,17 с.

Благодаря новому рекорду Red Bull досрочно гарантировала себе победу в неофициальном чемпионате пит-стопов этого сезона. У команды 479 очков против 429 у Williams и 305 у Ferrari. Чемпионы мира из Mercedes идут здесь только четвертыми, а медленнее всех меняют колеса в Haas и Racing Point.