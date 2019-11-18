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Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

Пит-стоп Red Bull в Бразилии стал самым быстрым в истории

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Пит-стоп Red Bull в Бразилии стал самым быстрым в истории
Автор:
, Ответственный редактор
18 нояб. 2019 г., 09:58

На пути к победе в Сан-Паулу Макс Ферстаппен с помощью своей бригады механиков установил новый рекорд Формулы 1 по скорости замены четырех колес.

До недавнего времени пит-стопы Red Bull занимали четыре верхние строчки в официальном списке рекордов, который ведет компания DHL. Во всей Формуле 1 только парни Кристиана Хорнера умеют менять колеса быстрее 1,97 секунды. Их лучший результат до Гран При Бразилии был зафиксирован в Хоккенхайме – 1,88.

 

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Второй по скорости является Williams, всем остальным пока ни разу не удалось покорить двухсекундный рубеж.

В минувшее воскресенье в Сан-Паулу Red Bull обновила собственный рекорд, причем очень значительно – сразу на шесть сотых. Первый пит-стоп Макса Ферстаппена занял всего 1,82 секунды.

Правда, выезжая на трассу, голландец был вынужден уворачиваться от Роберта Кубицы и в итоге пропусти Льюиса Хэмилтона, но это уже совсем другая история.

К слову, пит-стоп самого Кубицы на 66-м круге стал вторым по скорости на «Интерлагосе», но его время составило уже 2,10 секунды. Две другие остановки Ферстаппена заняли 2,12 и 2,17 с.

 

Благодаря новому рекорду Red Bull досрочно гарантировала себе победу в неофициальном чемпионате пит-стопов этого сезона. У команды 479 очков против 429 у Williams и 305 у Ferrari. Чемпионы мира из Mercedes идут здесь только четвертыми, а медленнее всех меняют колеса в Haas и Racing Point.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Сессия Гонка
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Александр Кабановский

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