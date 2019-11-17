«Пиши дальше, никто тебя не слушает». Штайнер о слухах от Rich Energy
Руководитель Haas Гюнтер Штайнер посоветовал не обращать внимания на слухи от бывших спонсоров, которые сообщают о переговорах американской команды с инвесторами из Саудовской Аравии.
По ходу уик-энда в Бразилии продолжилась история о неких саудовских инвесторах и команде Haas, о связи которых утверждает твиттер компании Rich Energy – бывших спонсоров американского коллектива в Формуле 1. Несмотря на разрыв контракта с Haas, в этом твиттере продолжают публиковаться фотографии с машинами бывших коллег по Ф1 и результатами с Гран При.
Еще в сентябре Rich Energy пожелала Haas «удачи в переговорах с инвесторами из Саудовской Аравии» – тогда руководитель команды Гюнтер Штайнер эту информацию опроверг. Потом в том же твиттере Rich Energy утверждала, что сама ведет переговоры с McLaren.
Теперь эту историю продолжил очередной твит. В нем сказано: «Шесть недель спустя СМИ осознали, сколь заблаговременно Rich Energy поделилась новостью о предстоящей продаже команды Haas F1 саудовским инвесторам. Мы желаем команде удачи. Отличная покупка для амбициозных новых владельцев, которые могут способствовать улучшению результатов на трассе».
В Сан-Паулу журналисты поинтересовались у Штайнера, что все это значит.
«Я не знаю, откуда он это берет, – ответил руководитель Haas, говоря о лице Rich Energy Уильяме Стори. – Понятия не имею, о чем он говорит. Я с ним не общаюсь. Я даже не знал о твите. Он был в McLaren в прошлый уик-энд, да? Знаете, он написал в твиттере, что собирается спонсировать McLaren.
На каком-то этапе вам, ребята, нужно поставить под сомнение его авторитет, а не спрашивать меня. Подумайте сами. Он пишет самые что ни на есть странные вещи – мягко говоря. Подходит момент, когда к этому следует отнестись так – продолжай писать в твиттере, никто тебя не слушает».
Дополнительная информация: Олег Карпов
Предыдущая новость
На машине Сайнса сменили силовую установку
Следующая новость
Гран При Бразилии: стартовая решетка в картинках
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Команды
|Haas F1 Team
|Автор
|Денис Буденков
«Пиши дальше, никто тебя не слушает». Штайнер о слухах от Rich Energy
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
01:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
05:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
02:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
05:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта