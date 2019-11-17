«Пиши дальше, никто тебя не слушает». Штайнер о слухах от Rich Energy

По ходу уик-энда в Бразилии продолжилась история о неких саудовских инвесторах и команде Haas, о связи которых утверждает твиттер компании Rich Energy – бывших спонсоров американского коллектива в Формуле 1. Несмотря на разрыв контракта с Haas, в этом твиттере продолжают публиковаться фотографии с машинами бывших коллег по Ф1 и результатами с Гран При.

Еще в сентябре Rich Energy пожелала Haas «удачи в переговорах с инвесторами из Саудовской Аравии» – тогда руководитель команды Гюнтер Штайнер эту информацию опроверг. Потом в том же твиттере Rich Energy утверждала, что сама ведет переговоры с McLaren.

Теперь эту историю продолжил очередной твит. В нем сказано: «Шесть недель спустя СМИ осознали, сколь заблаговременно Rich Energy поделилась новостью о предстоящей продаже команды Haas F1 саудовским инвесторам. Мы желаем команде удачи. Отличная покупка для амбициозных новых владельцев, которые могут способствовать улучшению результатов на трассе».

В Сан-Паулу журналисты поинтересовались у Штайнера, что все это значит.

«Я не знаю, откуда он это берет, – ответил руководитель Haas, говоря о лице Rich Energy Уильяме Стори. – Понятия не имею, о чем он говорит. Я с ним не общаюсь. Я даже не знал о твите. Он был в McLaren в прошлый уик-энд, да? Знаете, он написал в твиттере, что собирается спонсировать McLaren.

На каком-то этапе вам, ребята, нужно поставить под сомнение его авторитет, а не спрашивать меня. Подумайте сами. Он пишет самые что ни на есть странные вещи – мягко говоря. Подходит момент, когда к этому следует отнестись так – продолжай писать в твиттере, никто тебя не слушает».

Дополнительная информация: Олег Карпов