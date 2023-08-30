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Формула 1 Новость

Pirelli завершила работу над шинами Ф1 2024 года

Миланская компания определилась со спецификацией усиленных сликов. Теперь слово за Формулой 1, которая должна испытать и одобрить ее

Адам Купер
Автор:
Шины Pirelli

Первоначальные планы предусматривали, что Формула 1 с нового сезона получит шины для сухой погоды, которые не требуется прогревать в чехлах перед выездом на трассу. Специалисты Pirelli активно работали в этом направлении, пока в Спа Комиссия Ф1 не отказалась от этих планов, сохранив «грелки» еще на год.

Это заставило миланских шинников вернуться к моделям, которые достаточно близки к нынешним, но способны выдержать более высокую нагрузку – этого можно ожидать вследствие развития шасси.  

Новых слики будут испытываться на тестах в Монце в начале следующей недели с участием Alpune и Red Bull, а в пятничных тренировках Гран При Японии и Мексики доступ к ним получат все команды. 

Если после заездов в Монце все будет соответствовать ожиданиям, FIA должна к середине сентября выдать новинкам принципиальное одобрение. Pirelli сможет уточнить состав резиновой смеси, и на «Сузуке» и в Мехико команды получат несколько возможных вариантов. 

С 1 декабря новые спецификации должны получить официальное одобрение, а на тестах после финала сезона в Абу-Даби с ними смогут поработать все команды. 

Техники Pirelli в паддоке

Техники Pirelli в паддоке

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

«Мы понимаем, что машины постоянно эволюционируют, – рассказал в Зандфорте главный инженер Pirelli Симоне Берра, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Потому нам, в свою очередь, важно непрерывно повышать надежность и выносливость резины. Это касается в том числе сопротивления стоячим волнам, которые возникают из-за нагрузки. 

Также мы хотели бы улучшить линейку составов и сейчас работаем прежде всего над теми из них, которые не демонстрируют ожидаемой эффективности».

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Опираясь на данные и расчеты команд, миланцы подготовили силовой каркас, который должен будет справляться с нагрузками до конца 2024 года. 

«Команды передали нам данные в конце июня, – продолжил Берра. – Так что у нас была пара месяцев на анализ. Нужно было понять, до какой степени вырастет нагрузка на шины в будущем году. 

Мы продолжаем задействовать новые материалы, новую структуру и геометрию. Понятно, что рано или поздно мы достигнем предела возможного, и тогда придется менять всю философию. Но пока нынешняя модель дает хорошие результаты, так что ее можно улучшать различными решениями. 

Мы занимаемся боковинами, переходными областями, а также вместе с нашими инженерами стараемся отыскать самую эффективную силовую структуру».

На предстоящем Гран При Италии Ф1 проведет очередной эксперимент с альтернативным распределением составов: у каждого гонщика вместо 13, как обычно, будет всего 11 комплектов.

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