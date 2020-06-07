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Формула 1 / Новость

Pirelli заверила Формулу 1 в безопасности использования ныншених шин до 2021 года

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Pirelli заверила Формулу 1 в безопасности использования ныншених шин до 2021 года
Автор:
7 июн. 2020 г., 15:07

По словам Марио Изолы, резину спецификации 2019 года можно будет без опасений использовать до перехода на 18-дюймовые диски

По единогласному решению команд Формулы 1 спецификации сликов, разработанные инженерами Pirelli для 2020 года, были сочтены неудачными – вместо этого в чемпионате решили еще на год оставить прежнюю модель. 

Так как уровень прижимной силы, а с ней и нагрузки на резину, неизменно повышается благодаря работе команд со своими шасси, обычно шинники готовили новые версии сликов для каждого следующего сезона. Теперь же из-за вирусной пандемии получится так, что моделям 2019-го предстоит работать даже не два, а целых три сезона – вплоть до перехода Ф1 на 18-дюймовые диски в 2022 году.

Глава гоночных программ Pirelli Марио Изола уверен, что такая ситуация не приведет к появлению проблем. 

«Мы должны начать 2021 год примерно с тем же уровнем прижимной силы, какой был в конце 2019-го или начале 2020-го, – объяснил он в интервью Motorsport.com. – То есть шаг назад составит один сезон или около того. Идея состояла именно в этом. План по снижению прижима должен позволить использовать резину 2019 года еще два сезона, избежав при этом значительного повышения планки минимального давления. Ведь если поднимать ее, это прямой путь к перегреву и быстрому износу. 

Мы знаем, насколько такой подход не по душе пилотам, потому поработали совместно с FIA и командами для поиска решения. Изначально звучали различные идеи, но в итоге решено было, что лучше всего сработают ограничения на днище. Потери в прижимной силе окажутся примерно такими же, сколько обычно командам удается найти за год».

Изола добавил, что команды вряд ли смогут значительно улучшить эффективность своих машин в 2020 году: «Нынешняя ситуация уникальна, так как сложно оценить степень возможного прогресса. Но кроме изменений днища также введены ограничения на продувки в аэродинамической трубе. А так как календарь очень плотный, у команд просто не будет достаточного времени для работы над обновлениями».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Адам Купер

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