Pirelli засветила на фото с тестов детали Ferrari 2021 года
Первые в этом году испытательные заезды начались с опозданием из-за накрывшего трассу тумана – однако в результате Шарлю Леклеру и специалистам шинной компании удалось выполнить запланированную на субботу программу. Впрочем, наибольший интерес вызвало отнюдь не количество кругов, пройденных пилотом Ferrari...
На трассе в испанском Хересе прошел первый в этом году день шинных тестов, на которых марка Pirelli испытывает 18-дюймовые покрышки в рамках подготовки к переходу на шины новой размерности в 2021 году.
Обычно в таких испытаниях участвует один-единственный автомобиль, и в субботу этим автомобилем была доработанная Ferrari SF90 с Шарлем Леклером за рулем. Монегаск выехал на трассу позже, чем было запланировано: утром на трассу опустился туман, который не позволил бы взлететь медицинскому вертолету. Тем не менее, программа дня в итоге была выполнена: Леклер проехал по трассе 130 кругов.
Вся информация, собранная специалистами Pirelli, будет передана FIA, которая, в свою очередь, поделится ей со всеми командами Ф1. Тем временем присутствовавшие на трассе наблюдатели рассказывают, что наиболее быстрые круги Леклер проходил примерно за 1 минуту 19 секунд.
Рассказывая о ходе тестов в твитере, представители Pirelli ограничились, казалось бы, мало о чем говорящими снимками – однако на одном из них можно увидеть тормоза доработанной машины, которые отличаются от привычных элементов увеличенным диаметром диска и цилиндрического кожуха (т.н. барабана), надевающегося на узел сверху. На основании этого можно получить представление, как будут выглядеть тормоза болидов Ferrari в 2021 году.
Сегодня пройдет второй и заключительный день тестов с участием Ferrari и Шарля Леклера – Себастьяна Феттеля команда к этой работе не привлекает, так как у немца нет контракта на 2021 год. Всего в этом году Pirelli будет испытывать 18-дюймовые шины в течение 25 тестовых дней, в которых будут задействованы все команды чемпионата.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Франко Нуньес
Pirelli засветила на фото с тестов детали Ferrari 2021 года
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