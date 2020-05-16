Pirelli запретит командам выбирать шины на Гран При

Десять первых этапов из календаря-2020 отменили или перенесли из-за коронавирусной эпидемии. Сезон Формулы 1 должен стартовать в начале июля, после чего гонки продолжатся практически без перерывов до середины декабря.

Все начнется с двух Гран При в Австрии и двух в Британии, а дальнейшее расписание должно быть опубликовано в ближайшее время. Столь плотный график усложнит задачу Pirelli – шинникам придется доставлять комплекты резины, уже подготовленные для весенних Гран При, а также запускать производство для изготовления новой резины.

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В интервью Motorsport.com в рамках проекта #thinkingforward глава гоночных программ Pirelli Марио Изола рассказал, как будет организована работа.

«Первая часть чемпионата пройдет в Европе, потом мы отправимся в Азию и Америку, причем в очень сжатые сроки, – заявил Изола. – Это значит, что с точки зрения производства нас ждет весьма напряженный период.

Нам предстоит изготовить порядка 35 000 шин за пару месяцев. Обычно на это уходит год. Можно представить масштабы производства. Все очень серьезно.

Мы уже начали переговоры с командами. И должен сказать, они оказались весьма гибкими в плане поиска решений. В числе вариантов – единый для всех выбор комплектов или ограниченная возможность выбора, что позволит нам обеспечить поставки в кратчайшие сроки».

На каждый этап Pirelli выбирает три состава из своей линейки, которая включает пять вариантов разной жесткости. После этого команды вправе заказать 13 комплектов, распределив составы по своему усмотрению. Регламент предусматривает, что этот выбор должен быть сделан за восемь недель до европейских этапов и за 14 недель до выездных.

Марио Изола Фото: Sutton Images

По словам Изолы, в нынешней ситуации от этих правил придется отойти, но такой шаг едва ли снизит тактическое разнообразие в гонках.

«Я полагаю, все согласятся, что сейчас важнее всего дать старт сезону, – объяснил он. – Для этого важно найти наилучшие решения. Мне не кажется, что тут могут быть какие-то проблемы. Если останется возможность выбирать составы, мы будем рады предоставить командам такую возможность. Но это будет зависеть от того, сможем ли мы загодя получить информацию об этапах.

Не думаю, что стандартный выбор скажется на тактическом разнообразии. В нынешней схеме какие-то комплекты возвращаются после тренировок. И мы не говорим, что каждая команда должна будет вернуть одинаковые составы. В начале уик-энда у всех будет один и тот же набор, но к квалификации и гонке все придут с разным выбором.

Так было и раньше. Если вспомнить прошлый сезон, то команды делали различный выбор, но в итоге к квалификации и гонке все подходили с примерно одинаковыми наборами. Я не считаю, что тут есть какая-то реальная проблема».

Изола добавил, что для внедрения инициативы все же нужно будет изменить регламент, получив большинство голосов команд.

«В этом году нам требуется больше гибкости от FIA при работе с правилами. Единогласное одобрение не потребуется, – объяснил он. – В то же время мы должны уважать существующую систему. Полагаю, что для срочных решений Всемирный совет может применять электронное голосование, как это происходило в последние месяцы с другими вопросами».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл и Джеймс Аллен