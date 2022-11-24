Pirelli запланировала на зиму шесть тестовых сессий Ф1

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Pirelli проведет в общей сложности 12 тестовых дней на пяти разных трассах, чтобы ответить на критику своих дождевых и промежуточных шин, а также собрать данные для работы на перспективу.

Для участия в заездах выбраны пять команд, три двухдневных сессии планируется провести на сухом асфальте, столько же – на сыром.

«Мы знаем, что прежде всего должны улучшить дождевые шины, их параметры прогрева и эффективность, – цитирует пресс-служба лаву гоночных программ Марио Изолы. – Хорошо, что работать предстоит в прохладных условиях, так как с 2023 года мы намерены полностью отказаться от "грелок" для такой резины.

Впрочем, я надеюсь, что будет не слишком холодно и во Фьорано в декабре нам хотя бы не помешает снег».

Испытания сликов призваны начать работу над моделями 2024 года, когда планируется полностью отказаться от термочехлов.

Изола также объяснил, почему для тестов были выбраны именно эти команды: «Когда есть возможность, мы всегда направляем приглашения всем желающим, а они сами решиют, приедут или нет.

Зимой доступны не все команды. Мы стараемся сделать такой выбор, чтобы избежать неравенства и перекосов. Но дело не в наших предпочтениях, а в их возможностях.

В феврале многие заняты работой с машинами 2023 года. Так что FIA пришлет на каждую сессию наблюдателей, чтобы гарантировать, что никто не сможет испытывать новинки. Все днища, крылья и все остальное должно быть только из сезона-2022».

Расписание тестов Pirelli зимой 2022/23 годов

Дата Трасса Команды Условия 3-4 декабря «Поль Рикар» Alfa Romeo сыро 6-7 декабря Фьорано Ferrari сыро 14-15 декабря Портиман AlphaTauri сухо 1-2 ферраля «Поль Рикар» Mercedes сухо 3-4 февраля «Поль Рикар» AlphaTauri сыро 7-8 февраля Херес Mercedes

Aston Martin сухо