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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Pirelli выяснила причину прокола у Ферстаппена в Имоле

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Pirelli выяснила причину прокола у Ферстаппена в Имоле
Автор:
, Ответственный редактор

Тщательное расследование, проведенное инженерами миланской компании, позволило найти ответ на интересующий многих вопрос

Из-за разрыва задней шины в Имоле Макс Ферстаппен лишился верного подиума и возможности побороться за победу, когда до финиша оставалось всего 12 кругов. 

Еще в четверг перед уик-эндом в Турции гонщик Red Bull рассказал, что установить причину его схода не удается – но уже на следующий день глава гоночных программ Pirelli Марио Изола сообщил журналистам, в чем же было дело. 

«Мы провели расследование, внимательно изучив шину – точнее тех фрагментов, которые от нее остались, – отметил Изола на медиа-сессии. – И нашли порезы в рабочей поверхности и боковинах, причем как снаружи, так и изнутри. 

По нашему мнению, причина случившегося в том, что повреждение рабочей поверхности привело к повреждению как силового корда, так и продольных слоев (также называемых брекерным поясомприм.ред.). Из-за этого последние начали отделяться от резины, и в какой-то момент корд уже не смог справиться с нагрузкой. Это привело к разрыву шины и всему тому, что мы увидели в телетрансляции».  

Таким образом, Макс сам повредил шину на обломках или каким-то другим образом. Это не привело к проколу или падению давления – гонщик продолжал атаковать, догоняя Льюиса Хэмилтона. Но со временем из-за нагрузки шина все же не выдержала.   

Изола добавил: «Мы поделились результатами этого анализа с FIA и командой. Понятно, что трудно в точности говорить, что все было именно так, когда шина разорвана на куски. Но мы сразу же отправили все, что смогли найти, из Имолы в нашу миланскую лабораторию».

Он также рассказал, что в финальной части той гонки проблемы с резиной возникли и у Хэмилтона с Валттери Боттасом. Команда попросила их сбросить темп, но оба все равно жаловались на вибрации. 

«Могу подтвердить, что падения давления не было, – сказал гоночный босс Pirelli. – Лишь нарастающие вибрации. Этим вопросом мы еще занимаемся. 

Тут найти ответ будет гораздо проще, так как все шины целы». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Александр Кабановский

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