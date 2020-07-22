Pirelli выбрала составы шин для гонок Формулы 1 в Сочи и Муджелло
На российскую трассу шинники привезут самые мягкие слики, на итальянскую – самые жесткие
По новому регламенту Формулы 1 компания Pirelli может определяться с выбором составов всего за две недели до Гран При. Однако после объявления о планах провести в сентябре гонки в Муджелло и Сочи поставщики резины не стали затягивать с объявлением и уже сейчас анонсировали свое решение.
В Муджелло, где Гран При чемпионата мира пройдет впервые в истории, решено использовать самые жесткие шины С1-С3. Консервативный подход легко объяснить тем, что у Pirelli нет достаточного объема данных о тосканской трассе, где последние тесты Ф1 прошли в 2012 году.
А вот в Россию решено привезти слики С3-С5. Самый мягкий состав С5 будет задействован на «Сочи Автодроме» впервые в нынешнем году. В прошлом году на российском этапе гонщики использовали составы С2-С4.
Составы шин на этапах Формулы 1 в 2020 году
|Гран При
|C1
|C2
|C3
|C4
|C5
|Австрия (5 июля)
|Штирия (12 июля)
|Венгрия (19 июля)
|Великобритания (2 августа)
|Юбилейный (9 августа)
|Испания (16 августа)
|Бельгия (30 августа)
|Италия (6 сентября)
|Тоскана (13 сентября)
|Россия (27 сентября)
В 2020 году команды не проводят выбор составов для своих пилотов. На каждом Гран При каждый получает по 8 комплектов Soft, 3 комплекта Medium и два комплекта Hard.
Обязательная работа с экспериментальными шинами теперь будет проходить не в первой, а во второй тренировке Гран При – на протяжении первых 30 минут.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При России Билеты
|Местонахождение
|Сочи Автодром
|Автор
|Александр Кабановский