Pirelli выбрала составы шин для гонок Формулы 1 в Сочи и Муджелло

По новому регламенту Формулы 1 компания Pirelli может определяться с выбором составов всего за две недели до Гран При. Однако после объявления о планах провести в сентябре гонки в Муджелло и Сочи поставщики резины не стали затягивать с объявлением и уже сейчас анонсировали свое решение.

В Муджелло, где Гран При чемпионата мира пройдет впервые в истории, решено использовать самые жесткие шины С1-С3. Консервативный подход легко объяснить тем, что у Pirelli нет достаточного объема данных о тосканской трассе, где последние тесты Ф1 прошли в 2012 году.

А вот в Россию решено привезти слики С3-С5. Самый мягкий состав С5 будет задействован на «Сочи Автодроме» впервые в нынешнем году. В прошлом году на российском этапе гонщики использовали составы С2-С4.

Составы шин на этапах Формулы 1 в 2020 году

Гран При C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 Австрия (5 июля) Штирия (12 июля) Венгрия (19 июля) Великобритания (2 августа) Юбилейный (9 августа) Испания (16 августа) Бельгия (30 августа) Италия (6 сентября) Тоскана (13 сентября) Россия (27 сентября)

В 2020 году команды не проводят выбор составов для своих пилотов. На каждом Гран При каждый получает по 8 комплектов Soft, 3 комплекта Medium и два комплекта Hard.

Обязательная работа с экспериментальными шинами теперь будет проходить не в первой, а во второй тренировке Гран При – на протяжении первых 30 минут.