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Pirelli выбрала составы шин для гонок Формулы 1 в Сочи и Муджелло

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Pirelli выбрала составы шин для гонок Формулы 1 в Сочи и Муджелло
Автор:
, Ответственный редактор
22 июл. 2020 г., 14:01

На российскую трассу шинники привезут самые мягкие слики, на итальянскую – самые жесткие

По новому регламенту Формулы 1 компания Pirelli может определяться с выбором составов всего за две недели до Гран При. Однако после объявления о планах провести в сентябре гонки в Муджелло и Сочи поставщики резины не стали затягивать с объявлением и уже сейчас анонсировали свое решение.

В Муджелло, где Гран При чемпионата мира пройдет впервые в истории, решено использовать самые жесткие шины С1-С3. Консервативный подход легко объяснить тем, что у Pirelli нет достаточного объема данных о тосканской трассе, где последние тесты Ф1 прошли в 2012 году.

А вот в Россию решено привезти слики С3-С5. Самый мягкий состав С5 будет задействован на «Сочи Автодроме» впервые в нынешнем году. В прошлом году на российском этапе гонщики использовали составы С2-С4.

Составы шин на этапах Формулы 1 в 2020 году

Гран При C1 C2 C3 C4 C5
Austria Австрия (5 июля)   HARD MEDIUM SOFT  
Austria Штирия (12 июля)   HARD MEDIUM SOFT  
Hungary Венгрия (19 июля)   HARD MEDIUM SOFT  
United Kingdom Великобритания (2 августа) HARD MEDIUM SOFT    
United Kingdom Юбилейный (9 августа)   HARD MEDIUM SOFT  
Spain Испания (16 августа) HARD MEDIUM SOFT    
Belgium Бельгия (30 августа)   HARD MEDIUM SOFT  
Italy Италия (6 сентября)   HARD MEDIUM SOFT  
Italy Тоскана (13 сентября) HARD MEDIUM SOFT    
Russian Federation Россия (27 сентября)     HARD MEDIUM SOFT

В 2020 году команды не проводят выбор составов для своих пилотов. На каждом Гран При каждый получает по 8 комплектов Soft, 3 комплекта Medium и два комплекта Hard. 

Обязательная работа с экспериментальными шинами теперь будет проходить не в первой, а во второй тренировке Гран При – на протяжении первых 30 минут.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России Билеты
Местонахождение Сочи Автодром
Автор Александр Кабановский

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