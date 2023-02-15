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Pirelli выбрала составы на три первых Гран При 2023 года

Итальянские шинники определились, какую резину команды смогут использовать в Бахрейне, Саудовской Аравии и Австралии

Александр Кабановский
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Pirelli выбрала составы на три первых Гран При 2023 года
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В новом сезоне линейка сликов для Формулы 1 будет включать уже не пять, как прежде, а шесть разных составов: от самого мягкого С0 до самого жесткого С5.

Решение добавить еще один было вызвано слишком значительным разрывом между прежними С1 и С2 – теперь между ними добавили промежуточный, своего рода С1.5, после чего перенумеровали два самых мягких. 

В среду компания Pirelli объявила, какие из составов привезет на три первых Гран При. 

В Бахрейне команды получат С1, С2 и С3, в Джидде и Мельбурне – С2, С3 и С4.

Правила использования резины останутся прежними – у каждого пилота на уик-энд будет восемь комплектов самого мягкого состава (Soft) с красной маркировкой, три среднего (Medium) с желтой и два жесткого (Hard) в белой.

Выбор составов резины в сезоне Ф1 2023 года

Этап Дата Soft Medium Hard
Bahrain Гран При Бахрейна 3-5 марта C1 C2 C3
Saudi Arabia Гран При Саудовской Аравии 17-19 марта C2 C3 C4
Australia Грпн При Австралии 31 марта – 2 апреля C2 C3 C4
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