Pirelli выбрала составы на три первых Гран При 2023 года
Итальянские шинники определились, какую резину команды смогут использовать в Бахрейне, Саудовской Аравии и Австралии
В новом сезоне линейка сликов для Формулы 1 будет включать уже не пять, как прежде, а шесть разных составов: от самого мягкого С0 до самого жесткого С5.
Решение добавить еще один было вызвано слишком значительным разрывом между прежними С1 и С2 – теперь между ними добавили промежуточный, своего рода С1.5, после чего перенумеровали два самых мягких.
В среду компания Pirelli объявила, какие из составов привезет на три первых Гран При.
В Бахрейне команды получат С1, С2 и С3, в Джидде и Мельбурне – С2, С3 и С4.
Правила использования резины останутся прежними – у каждого пилота на уик-энд будет восемь комплектов самого мягкого состава (Soft) с красной маркировкой, три среднего (Medium) с желтой и два жесткого (Hard) в белой.
Выбор составов резины в сезоне Ф1 2023 года
|Этап
|Дата
|Soft
|Medium
|Hard
|Гран При Бахрейна
|3-5 марта
|C1
|C2
|C3
|Гран При Саудовской Аравии
|17-19 марта
|C2
|C3
|C4
|Грпн При Австралии
|31 марта – 2 апреля
|C2
|C3
|C4
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