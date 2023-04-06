Pirelli выбрала составы для Баку, Майами и Имолы
Миланские шинники объявили, какие шины будут в распоряжении команд на трех предстоящих этапах
После трех недель паузы сезон Ф1 возобновится в последний уик-энд апреля на городской трассе в столице Азербайджана. Оттуда участники чемпионате переместятся в Майами, а 19-21 мая их ждет трасса Энцо и Дино Феррари в итальянской Имоле.
Как и предписывают правила, компания Pirelli заранее объявила о выборе составов на эти Гран При. Для Баку и Эмилии-Романьи ее инженеры выбрали самые мягкие слики С3-С5, тогда как во Флориде команды получат более жесткий набор С2-С4.
Примечательно, что слики С5 до настоящего времени использовались только на предсезонных тестах.
Правила использования резины в Майами и Имоле останутся прежними – у каждого пилота на уик-энд будет восемь комплектов самого мягкого состава (Soft) с красной маркировкой, три среднего (Medium) с желтой и два жесткого (Hard) в белой.
В Баку пройдет первый в сезоне спринтерский уик-энд, притом по особым правилам с двумя квалификациями, чтобы результаты короткой субботней гонки не влияли на воскресную решетку. Это потребует особых решений по количеству комплектов шин – вопрос сейчас активно обсуждается, но окончательное решение пока не принято.
Выбор составов резины в сезоне Ф1 2023 года
|Этап
|Дата
|Soft
|Medium
|Hard
|Гран При Бахрейна
|3-5 марта
|C1
|C2
|C3
|Гран При Саудовской Аравии
|17-19 марта
|C2
|C3
|C4
|Гран При Австралии
|31 марта – 2 апреля
|C2
|C3
|C4
|Гран При Азербайджана
|С3
|С4
|С5
|Гран При Майами
|С2
|С3
|С4
|Гран При Эмилии-Романьи
|С3
|С4
|С5
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