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Pirelli выбрала составы для Баку, Майами и Имолы

Миланские шинники объявили, какие шины будут в распоряжении команд на трех предстоящих этапах

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Pirelli выбрала составы для Баку, Майами и Имолы
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После трех недель паузы сезон Ф1 возобновится в последний уик-энд апреля на городской трассе в столице Азербайджана. Оттуда участники чемпионате переместятся в Майами, а 19-21 мая их ждет трасса Энцо и Дино Феррари в итальянской Имоле.

Как и предписывают правила, компания Pirelli заранее объявила о выборе составов на эти Гран При. Для Баку и Эмилии-Романьи ее инженеры выбрали самые мягкие слики С3-С5, тогда как во Флориде команды получат более жесткий набор С2-С4.

Примечательно, что слики С5 до настоящего времени использовались только на предсезонных тестах. 

Правила использования резины в Майами и Имоле останутся прежними – у каждого пилота на уик-энд будет восемь комплектов самого мягкого состава (Soft) с красной маркировкой, три среднего (Medium) с желтой и два жесткого (Hard) в белой.

В Баку пройдет первый в сезоне спринтерский уик-энд, притом по особым правилам с двумя квалификациями, чтобы результаты короткой субботней гонки не влияли на воскресную решетку. Это потребует особых решений по количеству комплектов шин – вопрос сейчас активно обсуждается, но окончательное решение пока не принято.

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Выбор составов резины в сезоне Ф1 2023 года

Этап Дата Soft Medium Hard
Bahrain Гран При Бахрейна 3-5 марта C1 C2 C3
Saudi Arabia Гран При Саудовской Аравии 17-19 марта C2 C3 C4
Australia Гран При Австралии 31 марта – 2 апреля C2 C3 C4
Azerbaijan Гран При Азербайджана   С3 С4 С5
United States Гран При Майами   С2 С3 С4
Italy Гран При Эмилии-Романьи   С3 С4 С5
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Мнение: почему этап в Австралии неверно считать потерянным впустую для Ferrari
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