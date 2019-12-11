Pirelli выбрала шины на первые четыре гонки сезона-2020

До старта Гран При Австралии осталось уже меньше 100 дней, однако в Pirelli уже определились, какую резину привезет в Мельбурн и следующие за ней три гонки, включая дебютный Гран При Вьетнама.

Для всех четырех гонок выбор был сделан одинаковый – самые жесткие шины C1 и самые мягкие C5 использоваться не будут. Хотя в прошедшем сезоне в Бахрейн, в отличие от Австралии, Pirelli привозила более жесткую резину.

Выбор шин Pirelli на 2020 год:

№ Гран При C1 C2 C3 C4 C5 1 Австралия 2 Бахрейн 3 Вьетнам

4 Китай