Pirelli выбрала шины на первые четыре гонки сезона-2020
Итальянские шинники объявили, какие составы резины будут доступны командам в начале будущего сезона.
До старта Гран При Австралии осталось уже меньше 100 дней, однако в Pirelli уже определились, какую резину привезет в Мельбурн и следующие за ней три гонки, включая дебютный Гран При Вьетнама.
Для всех четырех гонок выбор был сделан одинаковый – самые жесткие шины C1 и самые мягкие C5 использоваться не будут. Хотя в прошедшем сезоне в Бахрейн, в отличие от Австралии, Pirelli привозила более жесткую резину.
Выбор шин Pirelli на 2020 год:
|№
|Гран При
|C1
|C2
|C3
|C4
|C5
|1
|Австралия
|2
|Бахрейн
|3
| Вьетнам
|4
|Китай
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На каждом этапе гонщики получают по одному обязательному комплекту Hard и Medium – и хотя бы один из них необходимо использовать по ходу гонки. Пилоты, прошедшие в финал квалификации, смогут использовать дополнительный комплект Soft, который команды должны сдать сразу после окончания субботних заездов.
Еще десять комплектов шин из предложенного набора команды выбирают самостоятельно. По ходу гонки пилоты должны использовать как минимум два разных состава резины.
Гран При Австралии пройдет 12-15 марта.
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии Билеты
|Автор
|Денис Буденков
Pirelli выбрала шины на первые четыре гонки сезона-2020
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