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Pirelli выбрала шины для трех первых Гран При сезона

Итальянские шинники сделали довольно необычный ход – в Мельбурне командам предстоит работать с составами С2, С3 и С5

Pirelli выбрала шины для трех первых Гран При сезона
Джакомо Раули
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В новом сезоне Формулы 1 команды попросили Pirelli оставить прежнюю схему распределения шин, которую ввели с 2020 года для экономии средств. Если до этого у каждого пилота был свой набор комплектов, то два последних сезона все получали одинаковую резину: восемь комплектов самой мягкой Soft, три – средней Medium и две – жесткой Hard. 

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За полторы недели до начала тренировок первого Гран При миланские шинники опубликовали выбор составов на три дебютных этапа нового сезона. 

Для Бахрейна набор оказался предельно консервативным – С1, С2 и С3. Год назад, когда еще использовались 13-дюймовые слики, составы были на один шаг мягче. 

В саудовской Джидде пилоты смогут использовать С2, С3 и C4. Этот выбор повторяет прошлогодний. 

Но самый интересный набор составов будет в Мельбурне, где Ф1 проведет гонку впервые с 2019 года. В Pirelli предпочли C2, C3 и С5. Такой схемы «с перескоком» не было в Ф1 после того, как число составов сократили до пяти перед сезоном 2019 года.

Выбор шин для Гран При Ф1 в 2022 году

Этап С1 С2 С3 С4 С5
Bahrain Гран При Бахрейна Hard Medium Soft    

Saudi Arabia Гран При Саудовской Аравии 

   Hard Medium Soft  
Australia Гран При Австралии   Hard Medium   Soft
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