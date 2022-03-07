Pirelli выбрала шины для трех первых Гран При сезона
Итальянские шинники сделали довольно необычный ход – в Мельбурне командам предстоит работать с составами С2, С3 и С5
В новом сезоне Формулы 1 команды попросили Pirelli оставить прежнюю схему распределения шин, которую ввели с 2020 года для экономии средств. Если до этого у каждого пилота был свой набор комплектов, то два последних сезона все получали одинаковую резину: восемь комплектов самой мягкой Soft, три – средней Medium и две – жесткой Hard.
За полторы недели до начала тренировок первого Гран При миланские шинники опубликовали выбор составов на три дебютных этапа нового сезона.
Для Бахрейна набор оказался предельно консервативным – С1, С2 и С3. Год назад, когда еще использовались 13-дюймовые слики, составы были на один шаг мягче.
В саудовской Джидде пилоты смогут использовать С2, С3 и C4. Этот выбор повторяет прошлогодний.
Но самый интересный набор составов будет в Мельбурне, где Ф1 проведет гонку впервые с 2019 года. В Pirelli предпочли C2, C3 и С5. Такой схемы «с перескоком» не было в Ф1 после того, как число составов сократили до пяти перед сезоном 2019 года.
Выбор шин для Гран При Ф1 в 2022 году
|Этап
|С1
|С2
|С3
|С4
|С5
|Гран При Бахрейна
|Hard
|Medium
|Soft
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Гран При Саудовской Аравии
|Hard
|Medium
|Soft
|Гран При Австралии
|Hard
|Medium
|Soft