Pirelli выбрала шины для трех первых Гран При сезона

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В новом сезоне Формулы 1 команды попросили Pirelli оставить прежнюю схему распределения шин, которую ввели с 2020 года для экономии средств. Если до этого у каждого пилота был свой набор комплектов, то два последних сезона все получали одинаковую резину: восемь комплектов самой мягкой Soft, три – средней Medium и две – жесткой Hard.

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За полторы недели до начала тренировок первого Гран При миланские шинники опубликовали выбор составов на три дебютных этапа нового сезона.

Для Бахрейна набор оказался предельно консервативным – С1, С2 и С3. Год назад, когда еще использовались 13-дюймовые слики, составы были на один шаг мягче.

В саудовской Джидде пилоты смогут использовать С2, С3 и C4. Этот выбор повторяет прошлогодний.

Но самый интересный набор составов будет в Мельбурне, где Ф1 проведет гонку впервые с 2019 года. В Pirelli предпочли C2, C3 и С5. Такой схемы «с перескоком» не было в Ф1 после того, как число составов сократили до пяти перед сезоном 2019 года.

Выбор шин для Гран При Ф1 в 2022 году

Этап С1 С2 С3 С4 С5 Гран При Бахрейна Hard Medium Soft Гран При Саудовской Аравии Hard Medium Soft Гран При Австралии Hard Medium Soft