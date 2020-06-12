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Формула 1 / Новость

Pirelli выбрала шины для первых этапов Формулы 1

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Pirelli выбрала шины для первых этапов Формулы 1
Автор:
, Главный редактор
12 июн. 2020 г., 07:27

Главная новость – для двух гоночных уик-эндов в Сильверстоуне выбраны две разных шинных комбинации

Гоночное отделение компании Pirelli объявило, шины каких составов команды Формулы 1 будут использовать на восьми первых этапах сезона.

В шести случаях из восьми итальянская компания предпочла «промежуточный» вариант (где не используются самый жесткий и самый мягкий тип), а на оставшихся двух этапах командам будут предоставлены покрышки трех наиболее жестких составов.

 

Фото: Pirelli

Также в шести случаях из восьми комбинация шин совпадает с той, что использовалась на конкретной трассе в прошлом году. Исключением стали гонка в Спа (переход с «жесткого» варианта на «промежуточный») и один из двух Гран При, который пройдет в Сильверстоуне. Таким образом, на двух британских гонках будут использоваться разные варианты: на Гран При Великобритании в первые выходные августа – шины С1, С2 и С3, а на через неделю на Гран При 70-летия Ф1 – С2, С3 и С4.

По стандартной схеме теперь команды должны определиться с точным количеством покрышек того или иного типа. Однако Марио Изола (руководитель гоночных программ Pirelli) ранее заявлял, что в связи со сложностями из-за пандемии коронавируса у команд могут отобрать соответствующее право. Правда, официально о внесении таких изменений в регламент пока не сообщалось.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Кирилл Качнов

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