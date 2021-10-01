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Формула 1 / Гран При Турции Новости

Pirelli выбрала шины для Гран При Катара и Турции

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, Редактор

В Стамбуле гонщики получат более мягкие составы, чем были в прошлом сезоне

Pirelli выбрала шины для Гран При Катара и Турции

Компания Pirelli определилась с выбором шин на Гран При Катара, о появлении которого в календаре 2021 года было объявлено только вчера и на Гран При Турции, который в эти выходные заменяет этап в Сингапуре.

Для Катара выбрали самые жесткие из существующих составов шин: C1, C2 и C3. Раньше этапов Формулы 1 на этой трассе не проводилось, так что сравнить выбор резины не с чем.

А вот в Турцию Формула 1 приезжала не раз. Регулярные гонки проходили до 2011 года, а в 2020 году чемпионат вернулся в Стамбул из-за отмены других этапов. История повторилась в прошлом году.

Год назад Pirelli привезла в Турцию самые жесткие шины. Тогда команды жаловались на очень плохое сцепление, вызванное не только выбором резины, но и состоянием асфальта, а также прохладной и влажной погодой. В этот раз Pirelli выбрала шины средней жесткости C2, C3 и C4.

Издание RaceFans.com утверждает, что выбор шин для Турции был сделан до того, как организаторы этапа приняли решение обработать асфальт из водяных пушек. Эта мера также должна повысить сцепление с трассой и позволит избежать прошлогодних проблем.

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