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Формула 1 / Новость

Pirelli впервые испытала 18-дюймовые шины на болиде Mercedes

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Pirelli впервые испытала 18-дюймовые шины на болиде Mercedes
Автор:
, Главный редактор
8 дек. 2019 г., 15:19

После тестов с участием всех команд Ф1 и официальных тестов Формулы 2 компания Pirelli на два дня забронировала трассу «Яс-Марина» для испытаний перспективных шин в рамках подготовки к сезону 2021 года.

На трассе «Яс-Марина» в Абу-Даби прошел первый из двух дней тестов, в рамках которых специалисты Pirelli испытывают 18-дюймовые шины – на покрышки такого размера Формула 1 должна перейти через год. В воскресенье Джордж Расселл за рулем болида команды Mercedes проехал по трассе 100 кругов при теплой (около 25 градусов) и ясной погоде.

 

Британский гонщик использовал для испытаний машину, на которой Валттери Боттас неделю назад принимал участие в Гран При Абу-Даби и занял 4-е место. Еще в понедельник подвеска этого автомобиля была доработана в расчете на установку колес и шин другой размерности.

Ранее Pirelli уже проводила испытания первых образцов 18-дюймовых шин на трассе «Поль Рикар», но тогда итальянская компания использовала автомобили, предоставленные командами McLaren и Renault. После тестов компания рассылает одинаковый набор полученных данных всем командам-участницам чемпионата мира.

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Серия Формула 1
Автор Кирилл Качнов

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