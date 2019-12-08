Pirelli впервые испытала 18-дюймовые шины на болиде Mercedes

На трассе «Яс-Марина» в Абу-Даби прошел первый из двух дней тестов, в рамках которых специалисты Pirelli испытывают 18-дюймовые шины – на покрышки такого размера Формула 1 должна перейти через год. В воскресенье Джордж Расселл за рулем болида команды Mercedes проехал по трассе 100 кругов при теплой (около 25 градусов) и ясной погоде.

Британский гонщик использовал для испытаний машину, на которой Валттери Боттас неделю назад принимал участие в Гран При Абу-Даби и занял 4-е место. Еще в понедельник подвеска этого автомобиля была доработана в расчете на установку колес и шин другой размерности.

Ранее Pirelli уже проводила испытания первых образцов 18-дюймовых шин на трассе «Поль Рикар», но тогда итальянская компания использовала автомобили, предоставленные командами McLaren и Renault. После тестов компания рассылает одинаковый набор полученных данных всем командам-участницам чемпионата мира.