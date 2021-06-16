Pirelli возложила на команды вину за взрывы шин в Баку

На прошлой неделе мы уже писали, какие итоги принесло разбирательство Pirelli: изучив детали двух схожих происшествий в бакинской гонке, там пришли к выводу, что дело вовсе не в чрезмерном износе и не в обломках на трассе – просто команды в обход регламента занижали давление в шинах, из-за чего те в итоге и не выдержали.

Во вторник поздно вечером документ был опубликован – как оказалось, первоначальная информация итальянских СМИ оказалась верной. Pirelli официально подтвердила, что отказы были вызваны не конструктивным дефектом, не чрезмерным износом и не нарушением внутренней структуры.

Таким образом, миланцы фактически сняли с себя ответственность за случившееся, переложив ее на команды.

В документе говорится, что причиной отказа стали кольцевые разрывы внутренней стороны шин, а не порезы рабочей поверхности. Такой разрыв стал возможен из-за «условий использования резины».

«Для сравнения с поврежденными образцами был проведен анализ шин с других автомобилей, проехавших схожее или большее количество кругов, – сказано в документе. – В процессе было установлено, что на всех шинах отсутствуют производственные дефекты, а также нет никаких признаков усталости материала или отслоения силового корда.

Установлены точные причины отказа задних левых шин на Aston Martin и Red Bull. В каждом случае имел место кольцевой разрыв внутренней стороны шины, который может быть следствием условий ее использования, несмотря на соблюдение установленных предстартовых параметров (минимальное давление и максимальная температура термочехлов)».

Таким образом, Pirelli фактически подтвердила практику снижения командами давления в шинах уже после прохождения контроля.

В документе говорится: «По результатам анализа Pirelli направила отчет в FIA и команды. FIA и Pirelli согласовали новый порядок протоколов, включая технические директивы, для контроля за операциями по ходу уик-энда. Также могут рассматриваться любые другие действия, которые будут сочтены нужными».

В Red Bull уже опубликовали собственное ответное заявление: «Мы работали в тесном контакте с Pirelli и FIA по ходу расследования причин отказа шины у Макса Ферстаппена в Баку – и можем подтвердить, что никаких проблем с автомобилем обнаружено не было. Мы в течение всего времени придерживались параметров для шин, установленных Pirelli, и продолжим следовать их указаниям».