Pirelli: В 2020-м шины будут чаще перегреваться

В конце 2019 года команды Формулы 1 проголосовали против использования новых шин Pirelli в 2020 году. Вместо этого они продолжат использовать прошлогоднюю резину. Глава автоспортивного департамента Pirelli Марио Изола считает, что это приведет к новым жалобам на продукцию его компании, так как более быстрые машины в 2020 году будут быстрее перегревать резину.

«В условии стабильных технических правил, которые не изменились в сравнении с прошлым годом, мы оцениваем уровень развития машин в секунду-полторы на круге, – сказал Изола. – Это улучшение времени на круге за один сезон, и в 2020-м мы ждем нового подобного шага. Это значит, что станет больше прижимной силы, больше энергии. И если что-то можно предсказать, то это повышение перегрева. К нему может привести дополнительная энергия, которая пойдет в шины».

Изола также полагает, что в новом сезоне пилотам станет легче прогревать покрышки: «Как вы помните, в начале 2019 года команды временами жаловались на прогрев. Довести шины до нужной температуры было сложновато. В этом году таких проблем не будет. Теперь они знают шины, у них уже есть это преимущество. В этом году изучать их не придется».

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