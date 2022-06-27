Pirelli усилит передние шины для Ф1 к 2023 году

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Машины Ф1 нового поколения по своим характеристикам значительно отличаются от тех, что выходили на трассы прежде. В частности, они ощутимо прибавили в весе, из-за чего гонщикам сложнее направлять их в повороты – возникает недостаток поворачиваемости, особенно на медленных участках.

Пилоты современной Ф1 любят острые редакции передка, потому им не по душе такие характеристики. Едва ли не громче всех об этом говорит Макс Ферстаппен.

В компании Pirelli знают о проблеме и намерены к 2023 году изменить конструкцию шин, чтобы снизить остроту вопроса.

«Мы уже думаем о доработках, – рассказал гоночный босс миланцев Марио Изола. – В прошлом году у нас не было возможности протестировать резину на машинах нового поколения, мы работали только с "мулами", а это все же не то же самое.

Теперь у нас куда больше идей, как поступить с шинами для будущего года. Прежде всего, надо усилить передние – так как задние и так очень крепкие, что приводит к недостаточной поворачиваемости на низкой скорости».

Изола добавил: «На "мулах" использовалась аэродинамика 2021 года, потому граунд-эффект был не таким, как сейчас. Нынешние машины генерируют гораздо больше прижима на высокой скорости, а на низкой – меньше. Их баланс тоже стал иным».

На вопрос Motorsport.com, что приводит именно к недостатку поворачиваемости, Изола ответил: «Говорить о каких-то точных цифрах сложно, но когда мы работали над нынешней резиной, то отталкивались от поведения "мулов" и их баланса. Сейчас можно говорить, что "мулы" были склонны именно к недостатку поворачиваемости.

Лишний вес тоже сказался. Это не критика, всем известно, что прибавка была необходима. Мы попросили команды догрузить "мулы", чтобы лучше моделировать ситуацию. Но это все равно были другие машины с другой аэродинамической концепцией. Разница с тем, что есть сейчас, была очень серьезной – потому так и вышло.

Так что прежде всего недостаточная поворачиваемость стала следствием аэродинамической конфигурации и общего баланса. Именно эти вопросы мы активно прорабатываем сейчас на шинных тестах».