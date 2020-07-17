Среди многих изменений, на которые пошла Формула 1 в этом сезоне – изменения в календаре тестирования новых шин. Изначально для этого устраивались специальные тестовые заезды – в этом году, к примеру, Ferrari успела принять участие в таких тестах в Хересе. Однако из-за эпидемиологической ситуации команды и сама Pirelli приняли решение испытывать покрышки для сезона 2021 года по ходу Гран При.

В паддоке Гран При Венгрии руководитель спортивных программ итальянской марки Марио Изола назвал два первых этапа, в рамках которых пройдут такие испытания – Гран При 70-летия Формулы 1 (пройдет в Сильверстоуне в начале августа) и Гран При Испании.

В 2021 году Формула 1 продолжит использовать привычные 13-дюймовые шины – запланированный переход на принципиально новые 18-дюймовые покрышки (для тестов которых устраивались описанные выше заезды) произойдет годом позже. Поэтому Pirelli не собирается вносить серьезные изменения в конструкцию шин – речь идет о дополнительном повышении стабильности и надежности составов в расчете на дальнейший рост прижимной силы.

На обоих озвученных Изолой этапах для испытаний экспериментальных шин будут выделены первые 30 минут второй пятничной тренировки. Участие в таких тестах будет обязательным для всех команд и пилотов. Единственной уважительной причиной для отказа от испытаний будут «неустранимые повреждения», полученные машиной.