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Pirelli «украдет» у каждой команды по часу в Сильверстоуне и Барселоне

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Pirelli «украдет» у каждой команды по часу в Сильверстоуне и Барселоне
Автор:
, Главный редактор
17 июл. 2020 г., 19:17

На двух августовских этапах каждому пилоту придется на 30 минут отвлечься от привычных работ с обновлениями и настройками

Среди многих изменений, на которые пошла Формула 1 в этом сезоне – изменения в календаре тестирования новых шин. Изначально для этого устраивались специальные тестовые заезды – в этом году, к примеру, Ferrari успела принять участие в таких тестах в Хересе. Однако из-за эпидемиологической ситуации команды и сама Pirelli приняли решение испытывать покрышки для сезона 2021 года по ходу Гран При.

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В паддоке Гран При Венгрии руководитель спортивных программ итальянской марки Марио Изола назвал два первых этапа, в рамках которых пройдут такие испытания – Гран При 70-летия Формулы 1 (пройдет в Сильверстоуне в начале августа) и Гран При Испании.

В 2021 году Формула 1 продолжит использовать привычные 13-дюймовые шины – запланированный переход на принципиально новые 18-дюймовые покрышки (для тестов которых устраивались описанные выше заезды) произойдет годом позже. Поэтому Pirelli не собирается вносить серьезные изменения в конструкцию шин – речь идет о дополнительном повышении стабильности и надежности составов в расчете на дальнейший рост прижимной силы.

На обоих озвученных Изолой этапах для испытаний экспериментальных шин будут выделены первые 30 минут второй пятничной тренировки. Участие в таких тестах будет обязательным для всех команд и пилотов. Единственной уважительной причиной для отказа от испытаний будут «неустранимые повреждения», полученные машиной.

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Автор Кирилл Качнов

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