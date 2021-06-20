Pirelli спрогнозировала один пит-стоп. Если не будет дождя

Накануне старта гонки Формулы 1 во Франции поставщик шин Pirelli дал свой прогноз того, как команды могли бы использовать резину. Предлагаются три сценария, при этом все они подразумевают один единственный пит-стоп.

Вчера все гонщики, прошедшие в финал квалификации, сделали это на шинах Medium, так что стартовать на какой-то другой резине они не смогут. У остальных есть выбор.

Любую стратегию при этом может нарушить дождь. В первой половине дня над трассой Поль Рикар было облачно, а местные службы еще пару часов назад сделали грозовое предупреждение. Однако пока все идет к тому, что погода, напротив, станет улучшаться.

Вчера надежду на дождь выразил Льюис Хэмилтон, который проиграл поул Максу Ферстаппену и стартует вторым. Сегодня с надеждой о дожде также высказался Ландо Норрис, который стартует только восьмым.