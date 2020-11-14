Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
13 нояб.
Квалификация через
04 Часов
:
38 Минут
:
37 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
13 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
19 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
27 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Турции / Новость

Pirelli сняла с себя вину за нехватку зацепа в Стамбуле

Поделились
Комментарии
Pirelli сняла с себя вину за нехватку зацепа в Стамбуле
Автор:
, Главный редактор

Когда итальянские шинники узнали о новом покрытии «Истанбул-парка», покрышки для Гран При Турции уже были изготовлены

Информация о перекладке асфальта на трассе «Истанбул-парк» поступила в гоночное отделение Pirelli слишком поздно, чтобы пересматривать шинную комбинацию для Гран При Турции. Если бы итальянскую компанию поставили в известность раньше, она наверняка сделала бы выбор в пользу более мягкого набора покрышек. Об этом в паддоке очередного этапа Формулы 1 заявил Марио Изола – руководитель гоночных программ итальянской марки.

На Гран При Турции команды используют три наиболее жестких состава из пяти возможных – С1, С2 и С3. Это стало одной из причин того, что в реальности уровень сцепления с трассой (по крайней мере, во время пятничных тренировок) оказался значительно ниже ожидаемого.

Читайте также:

«Для нынешнего асфальта набор составов в самом деле не очень подходящий, – признал Изола, общаясь с прессой в паддоке. – Потому что мы ориентировались на старое покрытие, достаточно абразивное. А информация о перекладке покрытия поступила к нам, думаю, около четырех недель назад. Буквально перед самым началом работ на трассе. Что-то менять было уже поздно: шины к тому моменту были уже изготовлены и уже находились в дороге.

Впрочем, даже после этого оставалась надежда, что новый асфальт будет достаточно абразивным – как это было совсем недавно в Портимане. Там даже свежее покрытие обеспечивает определенный минимальный уровень зацепа. Но работами в Португалии и Турции занимались разные компании – и материалы, видимо, использовались разные».

Читайте также:

Адаптивная Red Bull, скользящая Ferrari: почему Mercedes пока уступает соперникам в Стамбуле?

Предыдущая новость

Адаптивная Red Bull, скользящая Ferrari: почему Mercedes пока уступает соперникам в Стамбуле?

Следующая новость

Большой онлайн: новости, цитаты, фото и мемы Гран При Турции

Большой онлайн: новости, цитаты, фото и мемы Гран При Турции
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое Сегодня

Адаптивная Red Bull, скользящая Ferrari: почему Mercedes пока уступает соперникам в Стамбуле?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Адаптивная Red Bull, скользящая Ferrari: почему Mercedes пока уступает соперникам в Стамбуле?

Ферстаппен стал лучшим в странной тренировке Гран При Турции
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тренировке

Ферстаппен стал лучшим в странной тренировке Гран При Турции

Феттель указал Формуле 1 на несовершенство правил
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель указал Формуле 1 на несовершенство правил

AlphaTauri объяснила скорость Квята и Гасли в Стамбуле
Формула 1 Формула 1 / Новость

AlphaTauri объяснила скорость Квята и Гасли в Стамбуле

Pirelli сняла с себя вину за нехватку зацепа в Стамбуле
Формула 1 Формула 1 / Новость

Pirelli сняла с себя вину за нехватку зацепа в Стамбуле

«Дерьмо с большой буквы Д». Хэмилтон о нехватке сцепления на трассе в Стамбуле
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Дерьмо с большой буквы Д». Хэмилтон о нехватке сцепления на трассе в Стамбуле

Ферстаппен и Леклер обогнали Mercedes по итогам пятницы в Стамбуле
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тренировке

Ферстаппен и Леклер обогнали Mercedes по итогам пятницы в Стамбуле

Pirelli выяснила причину прокола у Ферстаппена в Имоле
Формула 1 Формула 1 / Новость

Pirelli выяснила причину прокола у Ферстаппена в Имоле

Самое важное:

Гонку в Стамбуле может выиграть кто угодно. Все дело в чертовски скользкой трассе
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гонку в Стамбуле может выиграть кто угодно. Все дело в чертовски скользкой трассе

Большой онлайн: новости, цитаты, фото и мемы Гран При Турции
Формула 1 Формула 1 / Прямой эфир

Большой онлайн: новости, цитаты, фото и мемы Гран При Турции

Pirelli сняла с себя вину за нехватку зацепа в Стамбуле
Формула 1 Формула 1 / Новость

Pirelli сняла с себя вину за нехватку зацепа в Стамбуле

Адаптивная Red Bull, скользящая Ferrari: почему Mercedes пока уступает соперникам в Стамбуле?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Адаптивная Red Bull, скользящая Ferrari: почему Mercedes пока уступает соперникам в Стамбуле?

Самое читаемое

1
Формула 1

Адаптивная Red Bull, скользящая Ferrari: почему Mercedes пока уступает соперникам в Стамбуле?

2
Формула 1

Ферстаппен стал лучшим в странной тренировке Гран При Турции

21ч
3
Формула 1

Феттель указал Формуле 1 на несовершенство правил

22ч
4
Формула 1

AlphaTauri объяснила скорость Квята и Гасли в Стамбуле

14ч
5
Формула 1

Pirelli сняла с себя вину за нехватку зацепа в Стамбуле

33min

Самое важное:

Гонку в Стамбуле может выиграть кто угодно. Все дело в чертовски скользкой трассе
Формула 1

Гонку в Стамбуле может выиграть кто угодно. Все дело в чертовски скользкой трассе

Большой онлайн: новости, цитаты, фото и мемы Гран При Турции
Формула 1

Большой онлайн: новости, цитаты, фото и мемы Гран При Турции

Pirelli сняла с себя вину за нехватку зацепа в Стамбуле
Формула 1

Pirelli сняла с себя вину за нехватку зацепа в Стамбуле

Адаптивная Red Bull, скользящая Ferrari: почему Mercedes пока уступает соперникам в Стамбуле?
Формула 1

Адаптивная Red Bull, скользящая Ferrari: почему Mercedes пока уступает соперникам в Стамбуле?

Лучшие фото Гран При Турции: пятница
Формула 1

Лучшие фото Гран При Турции: пятница

Последние видео

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1
13 авг. 2020 г.

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.