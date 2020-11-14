Pirelli сняла с себя вину за нехватку зацепа в Стамбуле

Информация о перекладке асфальта на трассе «Истанбул-парк» поступила в гоночное отделение Pirelli слишком поздно, чтобы пересматривать шинную комбинацию для Гран При Турции. Если бы итальянскую компанию поставили в известность раньше, она наверняка сделала бы выбор в пользу более мягкого набора покрышек. Об этом в паддоке очередного этапа Формулы 1 заявил Марио Изола – руководитель гоночных программ итальянской марки.

На Гран При Турции команды используют три наиболее жестких состава из пяти возможных – С1, С2 и С3. Это стало одной из причин того, что в реальности уровень сцепления с трассой (по крайней мере, во время пятничных тренировок) оказался значительно ниже ожидаемого.

«Для нынешнего асфальта набор составов в самом деле не очень подходящий, – признал Изола, общаясь с прессой в паддоке. – Потому что мы ориентировались на старое покрытие, достаточно абразивное. А информация о перекладке покрытия поступила к нам, думаю, около четырех недель назад. Буквально перед самым началом работ на трассе. Что-то менять было уже поздно: шины к тому моменту были уже изготовлены и уже находились в дороге.

Впрочем, даже после этого оставалась надежда, что новый асфальт будет достаточно абразивным – как это было совсем недавно в Портимане. Там даже свежее покрытие обеспечивает определенный минимальный уровень зацепа. Но работами в Португалии и Турции занимались разные компании – и материалы, видимо, использовались разные».