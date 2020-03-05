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Pirelli: Шины для «Зандфорта» вряд ли пригодятся в «Зандфорте»

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Pirelli: Шины для «Зандфорта» вряд ли пригодятся в «Зандфорте»
Автор:
Соавтор: Эрвин Ягги
5 мар. 2020 г., 09:22

На второй неделе предсезонных тестов в Барселоне команды среди прочего опробовали покрышки Pirelli, разработанные специально для Гран При Нидерландов. Однако сейчас использование таких спецшин на голландском этапе поставлено под вопрос.

Представили компании Pirelli высказали сомнение, что по ходу гоночного уик-энда Формулы 1 на трассе в «Зандфорте» будут использованы шины, специальное разработанные итальянцами для голландского автодрома.

Напомним, что одним из элементов упомянутой трассы является профилированный поворот с большим углом наклона – что обеспечивает нагрузки на шины, не наблюдающиеся на других трассах. В связи с этим Pirelli разработала специальные передние покрышки – и в рамках второй серии предсезонных тестов в Барселоне каждая команда получила и обкатала по два комплекта такой резины (официально эти шины считались покрышками состава С2).

Специалисты Pirelli еще продолжают изучение собранной в Барселоне информации – плюс на ближайшее время запланирован визит инженеров на голландскую трассу для проведения измерений степени абразивности покрытия. Итоговое решение будет принято по результатам анализа всей имеющейся информации – однако в настоящий момент более вероятным вариантом считается использование стандартных составов.

Шинники уже определись с тем, о каких именно составах будет идти речь: команды смогут воспользоваться тремя наиболее жесткими типами шин – С1, С2 или С3. Вопрос лишь в том, будут для передних шин использоваться обычные составы – или специально разработанные.

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Серия Формула 1
Этап Гран При Нидерландов Билеты
Автор Кристиан Ниммерволь

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