Pirelli: Шины для «Зандфорта» вряд ли пригодятся в «Зандфорте»

Представили компании Pirelli высказали сомнение, что по ходу гоночного уик-энда Формулы 1 на трассе в «Зандфорте» будут использованы шины, специальное разработанные итальянцами для голландского автодрома.

Напомним, что одним из элементов упомянутой трассы является профилированный поворот с большим углом наклона – что обеспечивает нагрузки на шины, не наблюдающиеся на других трассах. В связи с этим Pirelli разработала специальные передние покрышки – и в рамках второй серии предсезонных тестов в Барселоне каждая команда получила и обкатала по два комплекта такой резины (официально эти шины считались покрышками состава С2).

Специалисты Pirelli еще продолжают изучение собранной в Барселоне информации – плюс на ближайшее время запланирован визит инженеров на голландскую трассу для проведения измерений степени абразивности покрытия. Итоговое решение будет принято по результатам анализа всей имеющейся информации – однако в настоящий момент более вероятным вариантом считается использование стандартных составов.

Шинники уже определись с тем, о каких именно составах будет идти речь: команды смогут воспользоваться тремя наиболее жесткими типами шин – С1, С2 или С3. Вопрос лишь в том, будут для передних шин использоваться обычные составы – или специально разработанные.