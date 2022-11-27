Pirelli с 2023 года добавит в линейку новый состав С0

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Сезон-2022 завершился в Ф1 шинными тестами в Абу-Даби, где команды получили окончательную версию сликов для нового чемпионата. С учетом прежних сессий, общая пройденная дистанция на резине будущего года достигла 13 тысяч километров.

Главное отличие новых моделей шин от существующих – иная конструкция силового каркаса, призванная исправить проблемы с недостаточной поворачиваемостью. Это подтвердил глава гоночных программ Pirelli Марио Изола.

«Нам было прежде всего важно справиться с недостатком поворачиваемости, – объяснил он. – Проблема была общей для всех команд и особенно проявлялась в медленных поворотах. Также мы стремились сократить износ передней резины. Этот фактор особенно заметно проявлялся в первых гонках 2022 года, хотя по ходу сезона острота вопроса постепенно снижалась по мере развития машин».

Он добавил: «Разумеется, команды не спешат нам рассказывать о том, какими будут их машины в новом сезоне, но нет сомнений, что они тоже попробуют своими силами снизить недостаточную поворачиваемость. Так что нам важно не сделать слишком серьезный шаг в этом направлении, чтобы не зайти слишком далеко и не спровоцировать обратные сложности».

Важной новинкой в новом сезоне Ф1 станет появление шестого состава в линейке. Прошедший чемпионат показал, что разница между самыми жесткими составами С1 и С2 слишком велика.

«Шины С1 очень здорово работали на отдельных трассах вроде Сильверстоуна или Зандфорта, – объяснил Изола. – Потому мы решили оставить их, но при этом ввести новый состав, который будет расположен по жесткости между существующими.

Из-за этого прежний С1 получит название С0, а одновременно мы введем новый С1, который обеспечит больше сцепления. Имея линейку из шести составов, мы сможем точнее делать выбор для каждого этапа. Скажем, на какие-то уик-энды будем привозить C0, C2 и C3».

Он продолжил: «Старый С1 был слишком жестким для некоторых трасс Скажем, в Барселоне команды проводили гонку с тремя пит-стопами, лишь бы не ставить его. При этом разрывы между остальными составами оказались такими, как мы и ожидали – примерно по полсекунды с круга. Понятно, что эта величина ощутимо варьируется от трассы к трассе».

Прежде в распоряжении Pirelli было пять составов сликов – от самого мягкого С5 до самого жесткого С1. На каждый Гран При компания привозила по три из них.

Марио Изола, гоночный менеджер, Pirelli Motorsport Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Также гоночный босс Pirelli объяснил, почему резина для 2022 года не вызвала особенных восторгов своими характеристиками.

«Аэродинамика реальных машин оказалась совсем не такой, как мы предполагали, опираясь на данные команд, – сказал итальянец. – Именно поэтому и появилась сильная недостаточная поворачиваемость. Мы просто не могли предвидеть этого, на прежних машинах е было ничего подобного».

Он продолжил: «С другой стороны, если говорить об обгонах, то их стало больше – и тут, думаю, наша работа тоже внесла свой вклад. В 2021 году их было 600, а в нынешнем – на 30% больше, уже 785.

Также гонщикам уже не приходилось столь внимательно следить за состоянием резины, они могли атаковать острее, чем прежде. Машины позволяли вплотную преследовать соперника, не теряя прижимной силы. Из-за этого стало меньше скольжений – а значит, и меньше перегрева.

Но дело было не только в прижиме. Мы целенаправленно работали над составами, которые не столь подвержены термическому износу. Без этого не было бы такого разнообразия в тактиках. Понятно, что одни шасси работают с резиной более агрессивно, чем другие, но в любом случае было очень приятно видеть на трассе дуэли, когда гонщики атаковали на протяжении четырех-пяти кругов. Пожалуй, это главное отличие от прошлого года. И должен признать, добиться этого нам было очень непросто».