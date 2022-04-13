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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новость

Pirelli раскрыла составы шин на четыре этапа, начиная с Имолы

В ближайших Гран При пилотам и командам предстоит работать с традиционными комбинациями, где составы идут подряд

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Pirelli раскрыла составы шин на четыре этапа, начиная с Имолы
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После эксперимента в Австралии, куда Pirelli привезла экспериментальный набор сликов С2, С3 и С5 от компании ждали новых интересных вариантов, однако в апреле и мае все этапы пройдут в привычном формате. 

Ближайший Гран При на трассе Энцо и Дино Феррари в Имоле пройдет на шинах С2-С4. Эти же составы Pirelli привезет на новый для Формулы 1 уик-энд в Майами – недавний опыт Мельбурна показал, что для недавно уложенного асфальта это оптимальный выбор.

В Барселоне, где нагрузки дна шины традиционно велики, решено использовать жесткие смеси С1-С3, тогда как для медленной трассы в Монако лучше подойдут мягкие С3-С5, способные обеспечить больше сцепления. 

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Выбор шин для Гран При Ф1 в 2022 году

Этап С1 С2 С3 С4 С5
Bahrain Гран При Бахрейна Hard Medium Soft    
Saudi Arabia Гран При Саудовской Аравии    Hard Medium Soft  
Australia Гран При Австралии   Hard Medium   Soft
Italy Гран При Эмилии-Романьи   Hard Medium Soft  
United States Гран При Майами   Hard Medium Soft  
Spain Гран При Испании Hard Medium Soft    
Monaco Гран При Монако   Hard Hard Medium Soft
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