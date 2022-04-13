Pirelli раскрыла составы шин на четыре этапа, начиная с Имолы
В ближайших Гран При пилотам и командам предстоит работать с традиционными комбинациями, где составы идут подряд
После эксперимента в Австралии, куда Pirelli привезла экспериментальный набор сликов С2, С3 и С5 от компании ждали новых интересных вариантов, однако в апреле и мае все этапы пройдут в привычном формате.
Ближайший Гран При на трассе Энцо и Дино Феррари в Имоле пройдет на шинах С2-С4. Эти же составы Pirelli привезет на новый для Формулы 1 уик-энд в Майами – недавний опыт Мельбурна показал, что для недавно уложенного асфальта это оптимальный выбор.
В Барселоне, где нагрузки дна шины традиционно велики, решено использовать жесткие смеси С1-С3, тогда как для медленной трассы в Монако лучше подойдут мягкие С3-С5, способные обеспечить больше сцепления.
Выбор шин для Гран При Ф1 в 2022 году
|Этап
|С1
|С2
|С3
|С4
|С5
|Гран При Бахрейна
|Hard
|Medium
|Soft
|Гран При Саудовской Аравии
|Hard
|Medium
|Soft
|Гран При Австралии
|Hard
|Medium
|Soft
|Гран При Эмилии-Романьи
|Hard
|Medium
|Soft
|Гран При Майами
|Hard
|Medium
|Soft
|Гран При Испании
|Hard
|Medium
|Soft
|Гран При Монако
|Hard
|Hard
|Medium
|Soft
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