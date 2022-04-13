Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После эксперимента в Австралии, куда Pirelli привезла экспериментальный набор сликов С2, С3 и С5 от компании ждали новых интересных вариантов, однако в апреле и мае все этапы пройдут в привычном формате.

Ближайший Гран При на трассе Энцо и Дино Феррари в Имоле пройдет на шинах С2-С4. Эти же составы Pirelli привезет на новый для Формулы 1 уик-энд в Майами – недавний опыт Мельбурна показал, что для недавно уложенного асфальта это оптимальный выбор.

В Барселоне, где нагрузки дна шины традиционно велики, решено использовать жесткие смеси С1-С3, тогда как для медленной трассы в Монако лучше подойдут мягкие С3-С5, способные обеспечить больше сцепления.

Выбор шин для Гран При Ф1 в 2022 году

Этап С1 С2 С3 С4 С5 Гран При Бахрейна Hard Medium Soft Гран При Саудовской Аравии Hard Medium Soft Гран При Австралии Hard Medium Soft Гран При Эмилии-Романьи Hard Medium Soft Гран При Майами Hard Medium Soft Гран При Испании Hard Medium Soft Гран При Монако Hard Hard Medium Soft