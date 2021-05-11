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Формула 1 Новость

Pirelli: Работа над 18-дюймовыми шинами уже завершена на 90%

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Как рассказал Марио Изола, подготовка резины для 2022 года уже выходит на финишную прямую

Pirelli: Работа над 18-дюймовыми шинами уже завершена на 90%

Со следующего сезона Формула 1 не только радикально изменит регламент на шасси, но и получит совершенно новые шины. После нескольких десятилетий с одним и тем же размером дисков и резины спорт получит совершенно новое качество после перехода на низкопрофильные слики.

Такие уже второй год используются в Формуле 2 и по-прежнему кажутся довольно непривычными.

Роберт Шварцман, Prema Powerteam

Роберт Шварцман, Prema Powerteam

Фото: Prema Powerteam

На этой неделе Pirelli проводит в Барселоне очередную серию тестов 18-дюймойов резины с участием трех команд. Между тем, руководитель программы миланце в Ф1 Марио Изола рассказал, что большая часть работы уже позади i можно сказать. что проект уже на финишной прямой. 

«Если говорить о ходе работ, то сейчас мы уже практически определились с конструкцией силовой структуры шин, – рассказал Изола Motorsport.com. – Я бы сказал, что этот вопрос уже решен на 80-90 процентов, так что мы уже начинаем заниматься составами смеси».

Технология разработки новых гоночных шин такова, что производитель в первую очередь находит оптимальную геометрию корда, а уже затем переходит к составу резины. 

Изола добавил: «У нас уже есть один новый состав, который уже используется. Это С3б и он показывает себя весьма неплохо. Он станет первым в своем семействе, которое мы хотим полностью представить в будущем году. Характеристики шин соответствуют тем. которые обозначили в своем письме гонщики. Они должны перегреваться гораздо меньше тех, что есть сейчас. Понятно, что нам нужно будет окончательно подтвердить все на итоговых версиях машин». 

Гоночный босс Pirelli добавил, что использующиеся сейчас для испытаний «мулы» из старых шасси с переделанной подвеской не дадут командам собрать полезные данные, так как в 2022 году машины станут совсем иными. 

«Сейчас мы используем "мулов", – сказал он. – Это позволяет достаточно точно воспроизводить условия следующего сезона. При этом мы понимаем. что в действительности машины будут отличаться. 

Есть и еще один фактор – на тестах у нас нет возможности изучить поведение шин в слип-стриме. У нас на трассе работает только одна машина, иногда две. Для создания полноценного трафика этого мало. 

Потому мы делаем ряд допущений при разработке новой резины, прежде всего в целях снижения перегрева, кроме того, с новой аэродинамикой влияние впереди идущей машины в целом должно стать меньше. 

Потеря прижимной силы должна или прекратиться вовсе. или не превышать 10%. Это радикальное отличие от того. что есть сейчас, когда машина теряет до половины прижима и, понятное дело, начинает скользить. Однако узнать точно, как все будет, мы сможем только в будущем году». 

Тестовая программа Pirelli рассчитана на весь 2021 год, после завершения чемпионата запланирована общая для всех команд шинная сессия в Абу-Даби.

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Серия Формула 1
Автор Адам Купер

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