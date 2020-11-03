Pirelli проверит шины 2021 года в пятничных тренировках

Решение отказаться в 2020 году от шинных тестов и выделить для работы с резиной часть тренировок Гран При было принято эля экономии бюджетов. Впервые такой опыт был использован в Портимане – и оказался позитивным.

Опробовав в Португалии несколько вариантов доработанных шин, Pirelli сделала окончательный выбор и, в соответствии с правилами, омологировала 1 ноября новые спецификации для будущего года.

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При этом в Портимане у команд были различные версии сликов – кто-то получил возможность поработать именно с той резиной, которую станут использовать в следующем сезоне, а кто-то – нет.

Чтобы не давать никому преимущества при подготовке к чемпионату-2021, Pirelli решила провести еще одну аналогичную сессию, но теперь уже предоставить всем именно те шины, которые выбрала для следующего сезона.

Внесенные изменения должны повысить их ресурс и избежать повторения летней истории в Сильверстоуне, когда сразу несколько пилотов столкнулись с проколами из-за высокой нагрузки. Составы резиновой смеси остались неизменными, а вот несущий кордовый каркас получил усиление.

Заезды вновь пройдут по ходу второй тренировки – пока не решено, произойдет это в Бахрейне или Абу-Даби. Возможен вариант, при котором тесты состоятся на обеих трассах.

«В Портимане мы опробовали прототипы, – рассказал глава Pirelli в Ф1 Марио Изола. – Условия были сложными, ведь это новая трасса. Но по итогам анализа собранных данных и обратной связи гонщиков мы получили хорошие результаты.

Все прототипы, которые мы исследовали, были усиленными. Нас интересовал уровень управляемости и эффективности их работы на трассе. В итоге был найден нужный вариант, представленный FIA для омологации».

В отношении предстоящих заездов он уточнил: «Мы впервые предоставили всем командам разные шины. Прежде у нас всегда был один и тот же вариант для всех. Теперь же не все команды и гонщики смогли поработать с прототипом, выбранным в итоге.

Мы обсудили ситуацию с FIA и решили дать командам выбранный вариант в оставшихся гонках».

Комментируя отличия новинки от резины 2020 года, он сказал: «Передние шины получили чуть иной профиль, сзади он остался прежним. Это связано с изменением днища и теми сложностями, которые могли возникнуть, реши мы поменять еще и профиль задних шин.

Но и сзади появились кое-какие новые элементы. Ряд материалов [силового каркаса] стал иным. Разница невелика – мы заранее знали, что конструкция не может сильно отличаться от существующей. Но если говорить о росте прочности, то результаты наших внутренних испытаний выглядят многообещающе».

При этом в Pirelli сообщили, что новые слики будут тяжелее, чем модели 2020 года.