Pirelli проверит новые шины в тренировках Гран При Испании

По ходу единственного за шесть недель уик-энда, который проходит без этапа Формулы 1, стало известно о планах Pirelli и боссов чемпионата мира изменить спецификацию шин прямо по ходу сезона.

Такие действия стали ответом на ощутимый рост скоростей, уровня прижимной силы и, как следствие, нагрузки на резину.

Изначально гоночные СМИ сообщили, что никаких официальных заявлений по этому поводу стороны делать не будут, однако позже по ходу дня Pirelli опубликовала свою позицию.

В частности, глава гоночных программ концерна Марио Изола подчеркнул, что доработанная резина в любом случае прежде будет предложена командам для ознакомления – это произойдет в пятничных тренировках в Барселоне, – а уж потом в случае позитивных отзывов ее привезут в Сильверстоун.

«Мы видим, насколько уже в первых гонках выросли скорости машин 2023 года по сравнению с прошлым сезоном, – цитирует Изолу пресс-служба. – Это следствие невероятных темпов доработки техники всеми десятью командами.

В Майами, например, время поула оказалось примерно на две секунды лучше, чем год назад. В гоночном темпе разница тоже сопоставима. Симуляции Pirelli всегда направлены не только на достижение свойств продукта, указанного заказчиками, но и на предвосхищение потенциальных проблем и их решение.

Новая спецификация будет содержать материалы, которые сейчас находятся в разработке с прицелом на 2024 год. Они должны сделать шины более прочными, не влияя при этом на другие их характеристики и поведение машины на трассе.

Чтобы дать командам возможность проверить новые шины в равных условиях, Pirelli обеспечит два новых комплекта для каждой машины в двух первых тренировках Гран При Испании».